Sí, se rompieron récords como dijo el presidente, el caso Anaya, los enroques del gabinete, las no renuncias y el informe han marcado el ritmo, lo sobresaliente del informe fue el esfuerzo de nuestros connacionales, no del gobierno, por su trabajo en Estados Unidos, el “tengan para que aprendan” palidece ante las diversas inestabilidades que vienen a sumarse a una crisis de salud que no para y un regreso a clases en total incertidumbre.

La política no se puede ver solo en blanco y negro, no soy defensor de Ricardo Anaya, es más, creo que de alguna manera es culpable, sin embargo también es cierto que sufre de represalias políticas. El inquilino de Palacio Nacional dice que la venganza no es su fuerte, pero sus comentarios mañaneros tienen todo el tinte de una persecución hasta sus últimas consecuencias, el solo hecho de abordar el tema públicamente lo juzga a priori y manda mensajes claros a la fiscalía para actuar por consigna, no hace falta que vea ni se lo pida al Fiscal General para que este entienda cuáles son los deseos más íntimos de quien lo puso en el cargo y algún agradecimiento le debe tener para actuar en consecuencia.

Este enfrentamiento, y las derrotas en el Senado, obligan a otro movimiento en paralelo, el florero de Gobernación es mandado a limitar el poder de Ricardo Monreal quien tenía ya su candidata a presidir la Mesa Directiva; de paso le manda un mensaje al zacatecano en sus aspiraciones presidenciales, nadie se mueve o no sale en la foto reza el viejo adagio del PRI. Llega a Gobernación la antítesis de su sermón matutino, colocando a su amigo, camarada, y compañero de andanzas políticas, otro López gobernador de Tabasco, faltando nuevamente a su palabra de que en su gobierno no hay amiguísmo, nepotismos ni contubernios, ajá.

Así llegó a su fiesta, un informe lleno de acciones, mensajes y propaganda, que como en el pasado, fueron más que iguales que Calderon y Peña Nieto, inundaron los medios de comunicación con mensajes que faltan a la verdad, verdades a medias y francas mentirotas, más de 60 mil, de los supuestos logros sexenales. Autoelogios, sin autocrítica, lleno de frases triunfalistas y números por demás alegres; no le dedicó ninguna línea a los 95 mil homicidios dolosos, a los 3.8 millones de nuevos pobres, a la caída de 8.5% del PIB (la mayor en 90 años), a los más de 500 mil muertos por Covid y a los 1700 niños fallecidos de cáncer, solo habló, habló y habló de un México que no se ve ni se siente.

No se ha eliminado esa arrogancia ni los excesos del pasado; el sueño de tener un país mejor se deshizo en las mismas manos de quien prometió algo diferente; el cambio ni es profundo ni tampoco pacífico, empezando por los retos que lanza todos los días a la clase media y otros sectores; los poderes legislativos y judicial siguen actuando en las mismas complicidades del pasado, subordinados y amenazados; tiene un patriotismo mal entendido en donde la racionalidad y la tolerancia no tienen cabida; la guerra contra la impunidad, la corrupción, la violencia y la desigualdad se perdió cuando se permitió que familiares, funcionarios y narcos siguieran como si nada ante las evidencias; fuero, privilegios e impunidad sobrevivieron al cambio. La obcecación es contraria a la sabiduría y nociva para los quehaceres del Estado, que implica saber gobernar con prudencia, escuchando y rectificando cuando se este mal, es totalmente falso que el ejecutivo actúe mandando-obedeciendo como siempre pregona.





