Desde la Izquierda | Demos una pausa

Causar una crisis internacional para desviar la atención del tema de su hijo no le importó, ha intentado en dos semanas todo tipo de distractores para quitar de la boca de todo mundo la corrupción familiar que ya trae consigo un impacto importante en las encuestas, pero él no tuvo empacho en dañar una relación de más de 100 mil millones de euros que habremos de lamentar al momento de las inversiones. Fue una declaración política que no puede obviar el impacto diplomático, todo por salvar una imagen venida a menos que hoy está por los suelos recorriendo como un fantasma el Palacio Nacional en total soledad, retumbando en sus paredes, como voz de ultratumba, la consigna de no mentir, no robar y no traicionar.

Demos una pausa, ha dicho, hasta que cambie el gobierno, utilizando un concepto que no existe en términos jurídicos y comerciales en la diplomacia que amenaza en convertirse en una espiral que irá creciendo y descontrolándose causando desde ya un daño en la relación bilateral, sin embargo bien pudiéramos ocupar la expresión para ponerla de moda en el ejercicio de nuestra política interna.

Demos una pausa a la revocación de mandato, es un ejercicio que costará más de 2 mil millones de pesos que no servirá de nada más que como una estrategia electoral y de megalomanía que no abona a la consolidación democrática de nuestro país, es un instrumento prostituido por ese movimiento amorfo que se llama morena.

Demos una pausa a López Gatell y hagamos cuentas judiciales para quien irresponsablemente se hecho encima más de 600 mil muertes por la pandemia y tiene a los niños y enfermos de cancer sin medicamentos.

Demos una pausa a la relación con el crimen organizado y apliquemos un sistema de justicia que frene los más de 100 mil muertos por violencia que lleva este gobierno y no permitamos su injerencia en los procesos electorales de este año.

Demos una pausa a la corrupción de su gobierno, apliquemos la ley, los códigos y cartillas morales que publicó al inicio del sexenio a familiares, amigos, funcionarios, militantes de morena, empresarios surgidos en su periodo y miembros de las fuerzas armadas.

Demos una pausa a las mentiras propagandísticas y sistemáticas de las mañaneras y mejor se implemente un sistema de información y rendición de cuentas veraz y eficiente sujeta a las normas constitucionales y de auditoría gubernamental.

Demos una pausa a esa ambición vulgar de la conquista del poder por el poder en los procesos electorales venideros; demos una pausa al tren maya y al aeropuerto y démosle prioridad al empleo, a la economía, a la salud, a la ciencia, a la tecnología, a la educación. Nos urge un país pausado en los abusos, los excesos y las mentiras del gobierno, requerimos uno echado para adelante en los temas que realmente importan. Mejor dese Usted una pausa Sr. Presidente para pensar en México.





