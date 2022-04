Desde la Izquierda | El día después de mañana

México ya no será el mismo después de la revocación de mandato; a la hora que escribo esta columna no sé el resultado final de dicho ejercicio, sin embargo la intención de mandar una iniciativa para elegir Consejeros Electorales y Magistrados, anticipa un resultado que ganando de alguna manera siente que pierde, dando así paso a una búsqueda de villanos y culpables quienes le paguen tan deshonrosa participación oficial enmarcada por un carnaval de violaciones constitucionales que tiene como único propósito desgastar a la autoridad electoral con fines de sucesión presidencial.

Me parece que lo primero que habría que analizarse es si el sistema cómo está compuesto cumple o no con su principal objetivo, hay ciertas actividades que no deben depender del gobierno y como dijo Muñoz Ledo deben estar lo más alejado posible de una vibración autoritaria; segundo, preguntarnos si estamos preparados como sociedad para elegir este tipo de autoridades mediante voto popular; y tercero, evaluar si no representaría un riesgo para someter a otras figuras como jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, cuya debilidad de López Obrador por controlarlas es sabida.

La doctrina y las legislaciones alrededor del mundo evolucionan constantemente en busca de la consolidación de instituciones, instrumentos y mecanismos que logren el fortalecimiento de la democracia como sistema político; México no puede excluirse a ello y menos aún que debamos conformarnos con el statu quo, pero de entrada partir de un desafío al árbitro para una reforma solo devela la macabra intención de obtener un control absoluto del INE, sin duda una involución histórica y un ataque a las instituciones autónomas que hoy son funcionales.

Lo preocupante del asunto es que quien promueve la iniciativa no es un demócrata, si lo fuera debió de haberse excluido de promover una ratificación disfrazada de revocación, se apropiaron de un instrumento de la sociedad para ser utilizada por el aparato partidario de morena, el oficialismo y peor aún el gobierno institucionalizado. ¿Quien en esas condiciones daría un voto de confianza al presidente a sabiendas que intervendrá en la elección de estas autoridades financiando, haciendo componendas, generando intereses o promocionando a algún candidato? Nadie en lo absoluto, y menos cuando ha quedado al descubierto una irrupción basada en la ilegalidad y en el engaño en este proceso.

Eliminar actos de corrupción, de abuso de autoridad, de conflictos de intereses, de nepotismo, de amiguísmo e independencia no depende de como sean electos los funcionarios, mantener la emancipación de un órgano autónomo, más allá de un método novedoso, debiera remitirse a la naturaleza de la democracia y al respeto del Estado de Derecho, circunstancia que este gobierno asume con singular amnesia selectiva e inusitada hipocresía.

Hoy Mexico amaneció diferente, las garantías para tener un proceso democrático para elegir autoridades judiciales y electorales son muy pobres, la personalidad mostrada es que cuando el señor habla del pueblo lo hace en sentido figurado porque se refiere a sí mismo, él es el gran elector y el gran estratega atrás de todo proceso, que dicho sea de paso gusta de trampear, mentir, violar la ley y cargar los dados al capricho de como amanezca. Yo por lo pronto no voté.





Mis redes : ulisesgrmx@yahoo. com.mx

Facebook @Ulises Gómez R

Twitter @ Ulisesgrmx