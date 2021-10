Desde la Izquierda | Entre pasado y futuro

Nos encontramos entre un pasado que ya conocemos o ir a un futuro donde caminan todas las naciones que son demócratas y progresistas; hoy toca a los mexicanos ubicarnos al extremo de decisiones que impactaran nuestras vidas. El 2021 fue un parteaguas en la vida democrática, la polarización del presidente hizo sus efectos electorales, hoy la geografía política nos da bastiones muy claros de donde gobierna la derecha y la izquierda, en un país que ha dejado de ser un mosaico pluripartidista para convertirse en representaciones territoriales muy concretas de quien con quien.

La segunda decisión en la que participamos fue la consulta para encarcelar a los expresidentes, la confrontación rebasó las discusiones de cúpula y bajó a una ciudadanía que se manifestó por el desdén a un proceso que consideró no le beneficiaba o no le perjudicaba; o le daba por el lado de la farsa y el montaje o simplemente le restaba importancia a un asunto no cambiaría nada en el gobierno, en la justicia y en la sociedad, pero igualmente nos enfrentó y nos obligó a actuar en consecuencia.

El tercer acontecimiento que hoy nos confronta es la llamada contrarreforma energética, él presidente enfocó la discusión a un tema de buenos y malos, de liberales vs conservadores, de machuchones contra el pueblo evidenciando en su mañanera una foto de una reunión entre el PRI, el PAN, el PRD con organismos empresariales para así colocar en el imaginario colectivo un debate que no ataca el fondo del asunto, solo trata de ubicarla en momentos de romanticismo histórico que no reflejan la actualidad y en un contexto muy diferente a lo que vivió el General Cárdenas.

Muy probablemente en lo que si tenga razón López Obrador es que debemos tomar partido sobre los grandes temas que nos ocupan, no caben las indefiniciones y los medios términos, o estamos con la reforma energética o la rechazamos, pero estamos obligados a conocer las razones y definirnos en torno a un asunto que impactará nuestras economías personales.

Argumentos van y vienen, como el de que grandes empresas se han visto beneficiadas con tarifas preferenciales pagando muy poco por consumo, pero también se sabe que durante muchos años hemos subsidiado a igual numero de trabajadores de la CFE que no pagan un solo centavo por consumo, han sido miles de millones de pesos que ha dejado de entrar a la paraestatal y que pagamos todos los ciudadanos por contratos colectivos de trabajo leoninos, ventajosos e inmorales que hoy ha refrendado la 4T.

Nadie cuestiona el propósito de fortalecer a la CFE, la discusión de fondo se encuentra en la ausencia de garantías de que no va a faltar la energía, que no va a haber apagones o que no va a haber aumento en el costo de la luz, el asunto no se encuentra en si el General Cárdenas se volvería a morir o no, el tema es si eliminamos a toda la competencia en la generación de energía y dejamos que obligadamente se tenga que adquirir la energía que genera la CFE, a pesar de que es más cara, contaminante y sin eficiencia. La forma es fondo dijo Reyes Heroles.





Mis redes : ulisesgrmx@yahoo. com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @ Ulisesgrmx