Desde la Izquierda | ¡Es la seguridad camaján!

El presidente está empeñado en provocarnos, nos reta una y otra vez a los ciudadanos a que desafiemos sus conceptos, ideas y políticas en materia de seguridad, nos increpa y nos pone por debajo de los derechos que tienen los delincuentes; con su sonrisa socarrona da explicaciones simplistas a problemas complejos minimizando en todo momento la gravedad de las cosas y peor aún desdeñando la vida de quienes han sido víctimas de la delincuencia.

Ver la imagen de miembros de un cartel persiguiendo a soldados habla del estado de descomposición institucional que provocó López Obrador al someterlos ante el crimen; si el ejército decidido voluntariamente aceptar esa política de descrédito, humillación y falta de respeto de su Comandante en Jefe muy su asunto, no por nada les ha pagado suficientemente bien como para que se le revelen, pero el impacto real de esa persecución no está en la milicia, está en el corazón mismo de una sociedad que tiene que vivir apanicada, sometida y violentada con las consecuencias reales de vida y muerte que ello provoca, si a ellos les hacen eso imaginemos lo que pueden hacer con nosotros.

Es imposible ver estos hechos desde la perspectiva del régimen, para nosotros simplemente es la infuncionalidad de un gobierno más, desasociarlo de un nuevo modelo de gobernanza es práctico para el ciudadano que califica hechos, resultados, datos duros y políticas públicas, no sobre la base de planteamientos ideológicos, quizás por eso sea muy difícil entenderlo desde el plano Lópezobradorista, máxime cuando muchos sienten que tenemos un país inestable.

Esta vez fue la inseguridad en todas sus vertientes (narcotráfico, feminicidios, periodistas, 118 asesinatos en un día y 300 automovilistas asaltados), ayer pandemia, inflación, política exterior, desempleo, aeropuerto, tren maya, revocación de mandato, INE, en cada plano está el toque personal del presidente empeñado en imponer su criterio, pero en el recuento de los daños el primer damnificado siempre es el ciudadano, con o sin ser correctas las políticas impuestas la realidad es que hay incertidumbre, genera desaliento, alimenta la división, impulsa la confrontación y así se estanca la economía, la inversión, el progreso, se convulsiona la educación y el sistema de salud colapsa.

¿Que está ocurriendo? Pocos pueden explicarlo, máxime cuando ven a un presidente que pareciera estar extraviado en su propia estrategia cimentada en caprichos y no en hojas de ruta que dan definiciones y orientaciones claras, dejando al descubierto los grandes errores.

La atropellada actuación del régimen los obliga a atrincherarse una y otra vez en decir que atiende las causas, pero la verdad de las cosas es que ni los hechos ni las causas atiende, sus programas sociales no han demostrado en los datos duros que la delincuencia baje o que los grupos criminales no sigan cooptando jóvenes en sus filas, la herencia maldita que nos habrán de dejar, gane quien gane la elección presidencial, es el México más violento de su historia, si los militares por dinero han decidido bajar la cabeza, obedecer y callar, nosotros los ciudadanos no lo hagamos, demostrémosle al presidente que hay una ciudadanía digna dispuesta a vencer a los malos, primero no quedándonos callados y segundo no volviendo a votar por ellos. Al carajo Sr. Presidente!!





Mis redes : ulisesgrmx@yahoo. com.mx

Facebook @Ulises Gómez R

Twitter @ Ulisesgrmx