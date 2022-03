Desde la Izquierda | Fallaron todos

Vivimos en una sociedad cada vez más violenta, valores como la tolerancia y el respeto mutuo se erosionan con mucha facilidad generando en muchos casos violencia social de grandes impactos que atentan contra la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, siendo que dichos actos son llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad.

El deporte no escapa a ello porque además se encuentra vinculada a una serie de emociones del comportamiento de las masas que se combinan con otras circunstancias como el fanatismo, el vandalismo o peor aún el consumo de alcohol y drogas en los estadios que se convierten en factores que alteran el orden público y degeneran en el ejercicio de una violencia descontrolada.

Las imágenes en el estadio La Corregidora son escalofriantes, desgarradoras, la tragedia en el juego entre Gallos Blancos Vs Atlas, no solo es lamentable, es reprobable en todos los sentidos, fueron actos criminales realizados de forma directa, fue la expresión misma de un comportamiento social en el cual la autoridad gubernamental tiene mucho de responsabilidad, no solo por su participación, omisión u obligación en los hechos o su permisibilidad en los comportamientos dentro y fuera del estadio, sino en su cometido de su esencia gubernamental donde tiene una responsabilidad de conducir a una sociedad afectada por diversas carencias, principalmente la socioeconómica, que los hace buscar salidas fáciles a frustraciones cotidianas a través de la violencia.

Los hechos se encuentran en el terreno de las responsabilidades donde directivos del equipo y autoridades policiacas y gubernamentales se deslindan de quien era la obligación de mantener la seguridad de los aficionados, sin embargo es claro que fallaron todos, empezando por quien autorizó realizar un evento masivo cuando somos uno de los pocos estados que se encuentran en semáforo amarillo por la pandemia, seguido de una seguridad pública deficiente muy alejada de la prevención sin capacitación para contener este tipo de eventos y terminando por una política social que no da prioridad a una educación cívica basada en los valores humanos y en la concientización de la sociedad en general para que no sucedan eventos como estos, en un Querétaro donde no pasa nada.

El deporte es un reflejo de la sociedad de hoy en día, en él se expresan los valores de la sociedad contemporánea y está íntimamente vinculado al desarrollo social y a aspectos como la superación y el mérito, la lealtad en las competiciones, el juego limpio, la solidaridad, la igualdad, evitar la violencia en él implica tejer complicidades entre todos los miembros del ecosistema deportivo, los centros educativos, las instituciones y los referentes en el deporte, ademas de la implantación de políticas de tolerancia cero para mantenerlo alejado de la criminalidad.

Fallaron todos, autoridades gubernamentales, la federación de fut bol, la directiva del equipo, los clubs de fans que arropan a las barras, los aficionados, los cuerpos de seguridad y de primeros auxilios, todos tienen un un pedazo de responsabilidad y todos deberían de compartir las sanciones en términos de ley. No cabe duda que en nuestro país vivimos nuestras propias guerras y esto fue igual de grave que el fusilamiento de personas en Michoacán.





