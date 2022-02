Desde la Izquierda | ¿Golpe Blando?

Andrés Manuel gusta mucho de utilizar expresiones populares para definir su persona o su gobierno, como la de que “a su gallo no le han quitado una sola pluma” sin percatarse que en las encuestas se despluma a cada navajazo asestado por sus disrupciones; o aquella de que “hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan” su plumaje no es de esos, su hijo José Ramón se encargó de embarrarlo de mugre expandiéndolo a todo el gobierno. Hoy recurre nuevamente a esa retórica para tratar de adherir simpatías victimizándose y utilizando enunciados como el que su gobierno atraviesa por un “golpe blando” para derrocarlo.

La expresión golpe blando es del politólogo estadounidense Gene Sharp quien lo definió como un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder, pero como elemento configurativo tiene la de promover rumores o noticias falsas.

Pero vallamos por partes, por principio de cuentas nos encontramos frente a hechos reales de corrupción, la supuesta conspiración no nace de otro poder ni de una falsedad o rumor, el malestar de la sociedad no se ve envuelta en una manipulación colectiva porque la casa gris existe; el inquilino (que es el hijo) y la señora del dinero (que no tiene dinero) existen; el arrendatario ligado a Pemex es real; los contratos de Baker Hughes, que en este sexenio pasaron de 66 mdd a 343 mdd, están documentados; el conflicto de interés está configurado; el tráfico de influencias queda expuesto y la corrupción de la familia presidencial desnudada.

Otra etapa del golpe blando es que tiene por objeto forzar la renuncia del presidente, circunstancia que tampoco se da, la revocación de mandato sigue su curso institucional avalado por la Corte y por el INE; a pesar incluso de que nadie está pidiendo que el presidente abandone su cargo, la proclama general, incluyendo a la oposición, es que termine su mandato.

La defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, que forman parte de ese decálogo, son derechos que nos ha tocado a todos ser testigos de su vulnerabilidad, decir en cadena nacional a los cuatro vientos que esta existe y contradictoriamente señalar y perseguir abiertamente a medios y periodistas como corruptos y pasquines es atentar contra esa libertad; y ni que decir de las reivindicaciones políticas y sociales en donde la denuncia sobre el uso faccioso de instituciones para perseguir a adversarios es la constante.

La radicalidad de sus discursos no se ve acompañada por una eficacia en la gestión y distribución de riqueza, en la reducción de la pobreza o en avances sociales importantes, la desestabilización del gobierno se da desde adentro, sus acciones erráticas los exhiben como un gobierno insensible, deshumanizado, colérico y vengativo, inexperto e ineficiente, corrupto y manipulador. Difícil que en un país como el nuestro, particularmente expresivo del enfrentamiento entre élites y sectores populares donde perduran estructuras de poder arcaicas se dé un golpe de estado blando, nuestra vía es la democrática. No Sr presidente, este no es un golpe blando fue un golpe al hígado que lo tiene en la lona.

