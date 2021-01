Desde la Izquierda | Hablando de ser objetivos

El Presidente pide objetividad en el caso del general Cienfuegos, pero siendo realmente objetivos lo que hemos visto todos, es un acto de impunidad y exoneración frente a una élite militar que tiene acuerdos económicos y políticos con el titular del ejecutivo, más allá de la ley y más allá de la moralidad política. Siendo objetivos su bandera al combate a la corrupción hizo agua.

Como es su costumbre defenestar sin límite alguno, López Obrador habló, descalificó y juzgó a la DEA, afirmando que se equivocaron al iniciar un procedimiento e inventaron pruebas para ello en contra del inmaculado General, y fue más allá, expuso que no seamos malinchistas, ya que los mexicanos asumimos que porque son ellos, siempre actúan bien, que consideramos son infalibles cuando nuestras impías y anticorruptivas autoridades nos han dado una muestra de rectitud, probidad y justicia al no ejercer ninguna acción penal en contra de Cienfuegos; cuanta subjetividad sin precedentes, evasivos y miopes frente a lo evidente.

El Presidente añadió en la defensa del general, y con la ligereza que lo caracteriza, hablar sobre la autoridad moral que dice tener y que impone para justificar este tipo de casos, basado en su aburrida teoría de que no miente, que no engaña y no traiciona; en el lenguaje ético o político, esta conceptualización se refiere al estatus de ser respetado por su trayectoria moral y seguir y defender un estándar de justicia o de bondad reconocido universalmente, misma que no tiene, de tenerlos, y siendo muy objetivos, estaría defendiendo de igual manera a Genaro Garcia Luna o al Chapo Guzmán, sin embargo también como es de costumbre en casos iguales deciden actuar con criterios diferentes.

Obrador pone constantemente sobre el escenario su autodesignada fuerza moral, lo hace pensando en adquirir una obediencia del pueblo frente a un imaginario gobierno virtuoso, que si lo fuera, no tendría los abusos de poder que han quedado evidenciados una y otra ves en los medios de comunicación. Para que la sabiduría política actúe como tal –y sea- autoridad, debe guardar referencia a la ética, cosa que evidentemente no tiene este gobierno en ningún campo y con ningún colaborador cercano.

El Presidente sabe que para generar esa confianza debe de gozar de una gran autoridad misma que debe ser socialmente reconocida, solo así se adquiere con el tiempo sabiduría. Estamos a años luz de esto, él solo exige una obediencia ciega a un poder que ejerce dogmáticamente, pero siendo realmente objetivos ha perdido hasta la calidad política; si bien es cierto que a López Obrador se le da bien usar a discreción su autonombrada moralidad, también lo es que a dos años de haber asumido el gobierno la ha perdido toda; lo que si tiene es poder de gobierno, que ha quedado demostrado con Cienfuegos, el cual ejerce sin control como al más viejo y puro estilo del PRI.

