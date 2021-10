Desde la Izquierda | Inician los retos de Kuri

Finalmente termina el gobierno de Francisco Domínguez para dar inicio a una nueva etapa en Querétaro, sin duda un gobierno con calificaciones aprobatorias en lo general, a pesar de vivirlo en medio de una pandemia se pudo transitar con éxito; si bien es cierto no se creció en los niveles de anteriores sexenios, con un 1.4% en el PIB, el más bajo de los últimos años, si se pudo consolidar en materia económica, distinguiéndose aún con ello, como una de las entidades más competitivas del país.

A partir de este primero de octubre los retos son muchos, el modelo de desarrollo compartido es una opción como una alternativa para disminuir el impacto de la crisis económica y política que vivimos hoy en día, los rezagos exigen darle un giro a la redistribución equitativa del ingreso que impacte a toda la sociedad y tener un gasto público expansivo dirigido a mejorar las condiciones de vida de quienes han sufrido los efectos de la pandemia con pérdidas de empleo, comercios cerrados y empresas en niveles de sobrevivencia o en franca quiebra.

Según cifras del Coneval nos encontramos con un rezago social bajo, sin embargo los niveles de pobreza rondan los 40 mil catalogados en pobreza extrema en 2021, más de medio millón en pobreza moderada que representan el 31.3% de la población del estado, casi 800 mil que son vulnerables por carencias, establecer programas y políticas públicas orientados a la solución de alguna problemática es la aspiración, sin embrago por desgracia la mayoría de esos programas sociales son incapaces de priorizar a quienes más lo necesitan, estos giran en torno a las prioridades electorales más que combatir eficazmente la pobreza, el reto será no caer en esa tentación, darle verdadero sentido social, y como dijo, en seis años ser el estado con menor pobreza.

Mantener la percepción de que somos un estado seguro es un tema de constante tratamiento en la política de gobierno, según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, somos el onceavo estado con mayor número de delitos cometidos en el primer semestre del 2021, con 22 mil 401 actos delictivos de diversa índole, la percepción de inseguridad disminuyó en un 64.1% y estamos dentro de las 17 ciudades más seguras del país, mantener el equilibrio en general ayudará a detonar el consumo y por consecuencia al crecimiento.

El transporte público es el tercer escalón en la pirámide de movilidad y uno de los temas recurrentes en la campaña electoral; capacitación, rutas, modernización, mejoras laborales, reingeniería, son parte de la complejidad y magnitud del problema que se enfrenta, evitar la improvisación y los enfoques superficiales ayudará a dar respuesta eficiente a los Queretanos.

En fin, las tareas pendientes son muchas y de gran relevancia, administrar la comodidad no es opción como señaló, el discurso lo aguanta todo y la realidad siempre supera la ficción, es importante no entregar cheques en blanco que anticipen lo que no ha sucedido, pero también es válido abrir el espacio a la oportunidad, a la entrega de resultados, a la evaluación del ejercicio del gobierno, a la experiencia administrativa y política de quien gobierna, mantener a Querétaro como lo tenemos será siempre una aspiración y una exigencia de quienes gustamos de vivir en paz y con progreso. Sin prisas pero sin pausas prometió, le creemos.





Mis redes : ulisesgrmx@yahoo. com.mx



Facebook @Ulises Gómez R



Twitter @ Ulisesgrmx