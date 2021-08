Desde la Izquierda | La temible clase media

Juicio a expresidentes, revocación de mandato y clase media se han convertido en el dolor de cabeza del presidente y no le falta razón para estar preocupado, por ello lanzó su contraofensiva dando una férrea lucha en el Senado para un periodo extraordinario, que por cierto no lograron, a fin de emitir la ley reglamentaria del instrumento que le daría el escenario perfecto para seguir con su eterna campaña electoral a base de divisiones y engaños.

INE, Tribunal Electoral y clase media, le han dado duras lecciones al presidente que no se tragan la farsa de apóstol de la democracia, todo mundo sabe lo que hay atrás de eso, no se trata de intereses genuinos para la vida pública en México, no hay transformación constitucional ni tampoco la intensión de promover una nueva cultura de participación ciudadana, él fue electo democráticamente y con sobrada legitimación por seis años, se trata pues de un falso debate digno de un sofista, de un charlatán de la democracia, lo que todos queremos es responsabilidad y que asuma su condición de gobernante para resolver los grandes problemas que hoy lastiman, no se califica la figura sino el trasfondo.

La clase media, según el INEGI, está representada en el 42.4% de los hogares en donde vive el 39.2% de la población total del país, mientras que en la clase baja se tiene al 55.1% de los hogares donde desarrolla su vida el 59.1% de la población mexicana. Sin embargo, ser clase social baja no es sinónimo de pobreza porque no se está por debajo de un umbral normativo de ingresos y de acceso a bienes y servicios públicos que les impida ejercer sus capacidades básicas como miembros de la colectividad nacional.

La pobreza más que constituir una clase social en sí misma es una condición, y eventos catastróficos al interior del hogar, como la pérdida súbita del principal proveedor o la presencia de una enfermedad o accidente grave entre sus integrantes, pueden ser factores decisivos para que ese segmento incurra en pobreza, lo mismo que por un episodio de hiperinflación o una recesión económica profunda en el plano macroeconómico como hoy la tenemos, pero su ubicación en uno u otro segmento social no les quita su identidad, su educación, su preparación, su capacidad de informarse y su agudo análisis de la realidad nacional.

Así las cosas en términos absolutos 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas constituyen la clase media en el país, siendo que tres cuartas partes viven en el ámbito urbano, esta es la magnitud de la preocupación de AMLO, confunde el soporte que dice tener en la clase baja, ya que muchos de ellos son clasemedieros que tienen sueños, aspiraciones, estudian, trabajan para salir de su condición, les preocupan sus hijos y nietos, y no están a expensas de los programas del gobierno, en resumen no los tiene amarrados y hoy los ofende llamándolos ladinos.

Se han equivocado una vez más, se muestran frívolos y sin conciencia social, no les interesa otra cosa que no sea la grilla; la gobernabilidad, la unidad nacional y las cosas mundanas como la vida misma en medio de una pandemia pueden esperar, hablaron en el Senado una y otra vez que ganaron en 2018 y dicen van a volver a ganar, el tema para ellos sigue siendo elecciones y campañas, olvidan que el tiempo se les agotó y la paciencia de los ciudadanos también.





