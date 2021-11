Desde la Izquierda | La Universidad resiste aún a la 4T

Desde los años 70 China comenzó una transformación, el principal objetivo era salir del atraso y satisfacer necesidades sociales, con ello emprendió una apertura económica sin precedentes, se eliminó la planeación socialista para implementar la “economía socialista de mercado” y diez años después vino la Reforma Universitaria como una estrategia paralela al desarrollo económico y científico-técnico, no solo en el ámbito público sino también en la educación privada.

¿Porque hablamos de un socialismo trasnochado en México? porque no se entiende en un mundo globalizado la cerrazón ideológica y el ataque a científicos del CONACYT, a la UNAM y a las universidades públicas del país pretextando una derechización cercana, según ellos, al neoliberalismo y alejado del romanticismo revolucionario social de las bases y del proletariado. Al presidente le es más cómodo descalificar, perseguir y calumniar bajo la base de un aspiracionismo inmoral, considerando una ilusión burguesa de ascenso social la obtención de un título universitario, dice que es un ejemplo de idealismo simplón, que por cierto a él le costó 17 años alcanzar.

En Francia Nicolás Sarkozy definió que el pensamiento único es el pensamiento de quienes lo saben todo, de quienes se creen no solo intelectualmente sino también moralmente por encima de los demás que ha denegado a la política la capacidad para expresar una voluntad.

Nada más emblemático de la reductibilidad del pensamiento único que las expresiones de un presidente cuya cosmovisión camina en sentido contrario a la evolución, se ha estancado en un discurso alejado del desarrollo y del cambio generacional, retrocede en el tiempo, olvida que hemos pasado por procesos académicos, de elaboración del conocimiento, de reformas curriculares y de investigación muy complejos para que terminemos hoy en un deplorable y vulgar adoctrinamiento de la educación pública, en la que incluso países comunistas como China se han alejado de ello para experimentar un "socialismo con características chinas" a fin de alinearse a un mundo cambiante y competitivo para así hacerle frente al capitalismo desde una perspectiva diferente.

Obligar a una sola visión social y política de la universidad pública sin el concurso de sus académicos, científicos, administrativos, estudiantes y sociedad en general es una provocación; imponer un pensamiento único nos resulta intolerante para una sociedad que quiere poner un freno a esos manipuladores sociales, en todo caso lo que se requiere es una adaptación vista desde todos los flancos, incluido el de la oposición, en donde será imprescindible arrinconar y excluir a quienes pretenden dominarla desde el espectro ideológico y no sobre la base del conocimiento universal y la libertad de cátedra.

La Universidad Pública es fuerte por los saberes y poderes que produce, simultáneamente resiste, transforma y piensa sobre el pensamiento de la época que le toca actuar y vivir, no sobre ideologías ni mucho menos sobre personas. Como dijo el clásico, no es que AMLO sea viejo sino que sus ideas son viejas y no entiende el mundo moderno.





