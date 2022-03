Desde la Izquierda | Mezquindad no, realidad sí

El país se encuentra en un parteaguas, está en su punto más divisorio del que se tenga memoria. El aeropuerto Felipe Ángeles es el punto de partida de una confrontación más que abonará a esa brecha que desune y da rigidez a la separación de clases, al enfrentamiento entre ricos y pobres y a la consolidación del apotegma de López Obrador que redefinió a las clases sociales como fifis y chairos.

Los discursos no convencen, la denominación de clase mundial no se acerca ni tantito a los diez aeropuertos más sofisticados del mundo; tampoco es internacional porque no cumple con los estándares para ello y las líneas de otros países se niegan a aterrizar en él; no está comunicado y los servicios son de pésima calidad. Muy probablemente la infraestructura presentada esté apta para operar con líneas y vuelos nacionales bajo la presión presidencial y como todo lo nuevo se ve bonito y más cuando está maquillado para la ocasión; los museos, los cines, el boliche y otras cosas inservibles hacen que se hagan más evidentes las carencias, se preocuparon más por vestir el escenario que tener una obra funcional que fuera atractiva y punto de conexión con el mundo entero; hay quienes lo vieron como una de las maravillas del mundo, pero también hay quienes lo vimos como una obra inconclusa, cara, llena de corrupción, sin usuarios y sin la arquitectura a la que nos tenían acostumbrados los conservas.

Él estaba seguro que la inauguración ayudaría, fue proyectado para reforzar la consulta pero las circunstancias en las que opera la formaron en la lista de los fracasos, que llega además en el peor momento, la crisis interna muestra grietas irreparables al interior del gabinete que da como resultado a un Fiscal General empoderado que hace gala de su independencia pero al mismo tiempo sin freno alguno, corrompido y ocupando a la institución para fines personales y políticos, muy alejado de la justicia y del combate al crimen. La crisis de su hijo José Ramón no termina de pasar el cual se mantiene en la memoria ciudadana; la Revocación de Mandato nomás no cuaja y las elecciones en los estados se mueven vertiginosamente.

Hoy las encuestas nos dan dos datos importantes, López Obrador baja considerablemente en su calificación histórica y la consulta, además de tener un claro desprecio ciudadano, ésta arroja que el resultado estaría muy cerca de porcentajes emparejados, es decir que de los cerca de 15 millones de votantes solo el 55% lo haría por que se quedara.

Por eso la preocupación, por eso el activismo de Morena, por eso las maniobras en el legislativo y por eso López Obrador no deja de hablar de la consulta, se acerca a un precipicio muy profundo del cual ya no pueda salir airoso, le urge hablar solo de la sucesión presidencial porque necesita que entren a su juego donde se siente cómodo, que conoce y tiene más experiencia.

Ahí está la justificación del aeromitin, pan y circo al pueblo, echó por la ventana su afanado aeropuerto, lo lleno de militantes que nunca lo habrán de utilizar ni con boletos regalados, pero lo peor de todo es que metió al circo a toda la clase política y a los empresarios, ninguno tuvo el valor de decir no a la función, fueron doblegados esperando ser candidatos, tener más contratos, de no ir a la cárcel, de ser nombrados embajadores, de ser promovidos o de tener más presupuesto. El apretón debió de haber estado bueno.





