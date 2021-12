Desde la Izquierda | Morena, el fracaso de esa izquierda

No hay nada peor que un pueblo que olvida su propia historia, pero está peor que exista una izquierda que olvide sus propias vivencias y más aún aquella que es sumisa, aplaudidora, sin debate, sin más razonamiento que la que indica el mesías, olvidándose de sus luchas históricas y de los incumplimientos que más laceran a la sociedad, como una canasta básica inalcanzable hoy en día.

Lo que empezó como un movimiento ideológico fue rebasado por el pragmatismo político, por la conquista rapaz del poder y por un populismo que solo atiende a la inmediatez de los procesos electorales sin que resuelva de fondo la crisis económica que viven los más necesitados, la principal bandera de “primero los pobres” fue arrollada por una realidad contundente al convertirse en una fábrica de menesterosos. La referencia de Cuauhtémoc Cárdenas es aterradora “son muchos rezagos todavía y sin propuestas para superar los problemas de empleo, pobreza, inseguridad, de escaso crecimiento económico, deterioros ambientales, todas las cuestiones de género. No veo iniciativas de quienes deberían tenerlas” una visión crítica que desnuda una realidad macabra.

Traidor es el nombre para quien prometió mucho y cumplió nada, López Obrador, Morena, la 4te, son el marco de acción de una nomenclatura prostituida que solo está preocupada por atrincherarse en el poder, el gran fracaso de la izquierda se da al asumir actitudes temerosas frente al caudillo, han aceptado les impongan la política vertical de los regímenes priistas, que como un péndulo caen las decisiones qué fueron asumidas pasivamente como el dedazo, el tapado o las corcholatas renunciando al debate de las ideas, al análisis de candidatos y a la vida orgánica partidaria, han caído en una fanaticada a los que no les interesa la razón o la verdad.

Habla de no moverse ni un ápice hacia el centro, que es momento de anclarse en la izquierda, sin que se cuestione la aseveración porque paradójicamente al mismo tiempo impone a sus seguidores por sobre la razón, la historia, los hechos y el futuro al ejército, se les ha olvidado como entienden el poder los militares, la historia de Madero la finiquitó Huerta, de 1821 a 1946 fueron factor en la política y vida pública de México con autonomía y fueros, la histórica lucha de la izquierda por meter a los curas a sus Iglesias y a los militares a los cuarteles la han defenestrado. Y la historia cambio, el movimiento del 68 es el referente de lo que son capaces, nadie imaginó que sería olvidada para subirse con júbilo al tren de la militarización, se les olvidó la guerra contra las guerrillas en la década de los 70as o la desaparición de 43 estudiantes, sin contar el sinnúmero de violaciones a los derechos humanos documentadas o su relación con el narcotrafico.

El poder civil está mermado y se encamina a un auto golpe de Estado en donde la toma de poder no es por la fuerza sino que media una entrega pactada, no hace falta la represión para decir que nos encontramos en un régimen militarizado, lo que está sobre la mesa es la gobernabilidad de facto que ya ejercen y que será siempre bajo su lógica, sus procedimientos y su cadena de mando que bajo su naturaleza no admiten ciudadanía sino órdenes. El Estado fallido justifica un Estado Militarizado y al entregarles no solo fracasa López, también fracasaron ellos y ni cuenta se dieron.





