Desde la Izquierda | Legislatura sin oposición

Morena y el PRI van de mal en peor, no atinan a como ejercer el poder y menos en los estados donde no gobiernan. Claudicación total es la manera de describir y calificar la actitud asumida por los Diputados Locales en Querétaro con respecto a la aprobación del presupuesto 2022. A los morenos tanto los han enseñado a obedecer y a ser sumisos que ya no miden cuando sí y cuando no, tienen miedo hasta de ellos mismos, están cercenados en la capacidad de análisis y debate interno que los muestra castrados intelectualmente para ser oposición afuera, tanto que son incapaces de reaccionar a vote pronto sobre los temas trascendentales dejándolos sin posicionamiento alguno, permitiendo un paso abierto a las decisiones del ejecutivo sin que nadie del legislativo cuestione cuanto, para qué o por qué.

La separación de poderes es un principio político que tiene como principal objetivo garantizar libertades, es un modo en que los poderes de algunos limiten los poderes de otros para generar equilibrios y evitar arbitrariedades mediante la vigilancia y control recíproco de los poderes separados, esto es distintivo de las democracias representativas como la nuestra. Bajo este principio es sano que un poder ejerza a plenitud sus facultades y exprese lo que a su derecho convenga con la finalidad de garantizar al ciudadano que las acciones de gobierno están siendo vigiladas, calificadas, redireccionadas o aprobadas bajo estándares elevados de anticorrupción, de eficiencia y eficacia; prueba de que es funcional ese equilibrio es la facultad que acaba de ejercer el Poder Judicial de la Federación que dio marcha atrás al DECRETAZO del presidente que impide un abuso de poder desmedido, opaco y corrupto para mantener un contrapeso en el ejercicio de gobierno.

Es evidente que la aprobación del presupuesto es responsabilidad es de todas las fracciones parlamentarias, sin embargo es un hecho también que la mayoría calificada del PAN da para que las cosas se den sin contratiempos, sin cuestionamientos y sin moverle una sola coma al proyecto, pasando suavecito a costa de su ética y de su imagen, pero ese es el problema que se genera cuando no hay armonía en la composición legislativa que obligue a la sensatez, ecuanimidad y mesura en la toma de decisiones. Montesquieu argumentaba que «todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder»

Así las cosas y sin oposición visible avanza un legislativo que dé inicio marca lo que se espera de ellos en los próximos tres años, argumentar que tuvieron poco tiempo para revisar el paquete presupuestal evidencia no solo la falta de profesionalismo y compromiso ciudadano, expone también una falta total de capacidad argumentativa para por lo menos dejar abierta la posibilidad de reproche si algo no funciona sobre el destino y uso de los recursos públicos.

Los morenos se alejan cada día más de su identidad, han extraviado el rumbo y muy probablemente se deba a que los cinco diputados sean más de afuera que de adentro; del PRI mejor ni hablamos, en las encuestas los ciudadanos ya los fulminaron desde ahorita para el 2024, los dan por muertos y por algo será.





