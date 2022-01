Desde la Izquierda | Ombudsman

En 1992 empezó a funcionar la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro, su historia ha pasado por diferentes episodios entre gobiernos del PRI y del PAN en la que las diferentes visiones marcaron su evolución entre avances y retrocesos. En 2013 adaptó su denominación a Defensoría y refrendó su esencia como un organismo público, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, recordándole al Estado su obligación de garantizar el respeto a los Derechos Humanos.

Hoy está en proceso de renovación, un cambio esperado que urge porque en el cumplimiento de sus tareas ha dejado mucho que desear, han pasado de noche una gama de tratados y pactos en pro de los derechos del hombre como sujeto de protección internacional sin que en nuestro estado se adapte exitosamente a esas evoluciones. Los Ombudsman de Querétaro han pasado sin pena ni gloria o peor aún han sido cooptados por los gobiernos en turno trayendo como consecuencia no poner fin a las violaciones sistemáticas de derechos humanos producidos fundamentalmente en el seno de los mismos gobiernos.

México atraviesa por una alarmante situación en materia de derechos humanos e impunidad, Querétaro no escapa a ello, tan solo en el despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública, y ahora con múltiples tareas, ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes; tanto Rosario Ibarra en la CDHN como Roxana Ávalos en la DDHQ han exagerado en sus lealtades, eso les ha restado calidad moral y política para actuar, las invalidó para emitir recomendaciones y velar por los derechos frente a los agravios del gobierno.

Querétaro no puede ni debe llegar a ese punto, el riesgo que se corre cuando se impone a un Ombudsman a modo es que además de que no esté comprometido con la defensa de todo tipo de violencia y discriminación, con los feminicidios, contra niños, niñas y adolescentes, personas LGBTTTI, pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral, con las constantes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de la actividad empresarial o los que corresponden a la nueva agenda, es que sea proclive a no tocar al gobierno ni con el pétalo de una recomendación.

Queretaro necesita un verdadero defensor, candidatos hay muchos, 18 hasta el momento que van de todo tipo de colores y sabores, los estereotipos van desde los que traen consigna propia de desacreditar el proceso y ocupar la elección como plataforma para otros fines, como también los hay serios, que levantan expectativa, tienen una trayectoria académica y de servidores públicos honrosa, ejemplar y de neutralidad, dispuestos a reivindicar y contribuir en el fortalecimiento del organismo; desde mi perspectiva solo Maricruz Ocampo Guerrero, Javier Rascado Pérez, Araceli Moreno Porras y Mónica González Pasilla cumplen con el perfil adecuado. Necesitamos a alguien que promueva la escrupulosa aplicación de los mecanismos de protección de derechos humanos y que demuestre ser firme ante cualquier amenaza que ponga en riesgo su independencia e imparcialidad.





