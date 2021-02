Desde la Izquierda | Pensemos y actuemos en consecuencia

La democracia ha llegado a un punto de quiebre; en condiciones totalmente atípicas habremos de elegir muchas cosas importantes el seis de junio, con una sociedad cansada, desalentada por una clase política que no cambia gran cosa y en medio de una pandemia que no cesa ante una actuación negligente, lamentable y deshumanizada de un gobierno que no ve, no oye y no siente a los muertos que carga.

La renovación de la Cámara de Diputados es la arena bajo la cual habrá de darse la mayor de las disyuntivas; las visiones de país, de la administración pública federal, de los grupos de poder y del uso y destino de los recursos presupuestales, será el espacio donde todos los partidos tratarán de tener un pedazo de influencia.

La definición de candidaturas, tanto de mayoría como de representación proporcional, están siendo cooptadas por las dirigencias nacionales, cuyas élites convertidas en burocracias que no representan socialmente a nadie, definen sobre la permanencia de grupos de poder y control partidario en quienes irán a las posiciones más seguras para así seguir vigentes.

En morena ni la burla perdonan, dicen que la lucha no es por cargos, sino por la regeneración de la vida pública del país, pero dos realidades se asoman, una que por cada puesto de elección popular se han registrado en promedio diez aspirantes, demostrando con ello que la ambición es de poder, conseguir cargos a como dé lugar es por sí sola una posición desmedida; y por el otro lado, la decisión de quienes serán, pasan por el único filtro válido, el de Andrés Manuel López Obrador.

Las cosas en la alianza PAN, PRI, PRD no es muy diferente, el ejercicio de enfrentar con mayor éxito al Presidente hace agua cuando se ven los personajes que habrán de encabezar las candidaturas más viables a acceder a un espacio en San Lázaro, el esquema está hecho para que se reciclen como en el pasado o las camarillas se empoderen, sin que se conozca la apertura a personajes de la vida académica, intelectual o cultural del país que vayan seguros al Congreso, nos niegan el derecho de contar con una visión ciudadana y más equilibrada sobre el país que queremos.

Ni lo que está, ni lo que se fue, es atractivo para el electorado, y se pone peor la cosa si a esto le sumamos que la gran mayoría de los actuales diputados van por la reelección, como si su actuación fuera de reconocerse cuando la ciudadanía los ha calificado con mucha dureza en su desempeño, siendo una de las instituciones más desprestigiadas.

La reflexión es más que seria, las opciones que hoy en día se presentan son muchas como para que podamos escoger con calma, con conciencia, pensando en el porvenir de nuestros hijos y nietos, la decisión que tomemos habrá de tener un alto impacto en nuestras vidas, en donde debemos privilegiar y no empeñar el futuro de las próximas generaciones.

