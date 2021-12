Desde la Izquierda | Quién es quién en la Presidencia

Llama la atención lo dicho por el presidente de que será juzgado por la historia si hizo bien o mal al soltar al hijo del Chapo, sin embargo ya hay sectores que se han encargado de sentenciarlo porque tarde o temprano todo juzgamiento llega para bien o para mal.

La declaración hecha tiene trascendencia, dicen que la historia es de quien la escribe, siendo que a veces ésta suele ser injusta y cruel para algunos gobernantes y muy benévola para otros donde se exageran cualidades, atributos o habilidades que nunca tuvieron; nuestra historia esta llena de esos personajes idealizados unos y satanizados otros, atendiendo también a una idiosincrasia cultural de quienes gustan identificarse con la tragedia, con el sacrificio, con quien se victimiza o se auto flagela para presentarse como apóstol de la democracia, anticorruptible o redentor de la nación.

Así se escribieron historias como la de Juárez, la de Madero, la de Morelos, la de Lázaro Cárdenas o la de López de Santa Anna, Porfirio Díaz o la del villano favorito Salinas de Gortari, todos ellos observados bajo diferentes lupas; medidos y juzgados con diferente rasero según quien potencializó o desacreditó sus administraciones, sin embargo cada quien ubicado al paso del tiempo en su justa dimensión, nadie escapó al escrutinio ciudadano y menos aún al ojo de historiadores, periodistas, comentólogos, académicos, clase empresarial, funcionarios y políticos que interactuaron entorno a ellos.

López Obrador no debe comer ansias para ser juzgado. La expectativa que despertó sobre un cambio de régimen, una transformación histórica, continuidad de las tres anteriores como la Independencia, la Reforma y la Revolución, despertaron el México bronco de la movilidad social que dio todo su respaldo a esos cambios primarios que erradicarían principalmente la corrupción, la violencia y la pobreza bajo la premisa de no mentir, no robar y no traicionar.

Obrador no está lejos de quienes le fallaron al pueblo bueno, López Portillo prometió defender el peso como un perro, Fox quien con sus acciones sacaría al PRI para siempre de los Pinos fue una gran decepción, y ahora la Esperanza de México u Honestidad Valiente que prometía un paraíso se obligó a mentir todos los días para justificar los errores y las incapacidades, se mintió sobre la pandemia, sobre el abasto de la medicina, sobre la violencia, sobre el avión, sobre los costos de las mega obras, sobre la corrupción.

Después vino la robadera, contratos sin licitar y entregados a amigos y familiares del presidente, las fechorías de Bartlett, los abusos del fiscal Gertz, las casas de Santiago, la corrupción del ejército, los desvíos en los programas sociales donde se benefician sus hijos y los moches. Así llegaron a la traición, entregó la operación del gobierno al ejército, atacó al INE para minar la democracia, pugnó por desaparecer al INAI para no transparentar las obras, fustigó a las universidades para ideologizar la educación, mermó a las instituciones que servían al pueblo para servirse así mismo. Su sexenio ya terminó ubicándolo en el lado obscuro de la historia, no erradicó la corrupción, no sacó a los pobres de su situación y no disminuyó la violencia, digan lo que digan las encuestas y sus seguidores él ya falló, ha sido juzgado y no sale bien librado.





