Desde la Izquierda | Recuperando la agenda

Cuando Napoleón Bonaparte quiso restaurar su poder las potencias europeas crearon lo que se llamó la Séptima Coalición, la última alianza antinapoleónica como la única manera de detener al dictador en una serie de maniobras militares que se conoció como el periodo de los cien días.

La frase es contundente, la unión hace la fuerza, las estrategias emprendidas con la revocación de mandato y la reforma eléctrica han dado resultados momentáneos, de entrada hubo más interés ciudadano en la Reforma Eléctrica que en la Consulta. Fue un golpe certero y de realidad a un presidencialismo que se va agotando perdiendo prestigio e influencia ciudadana. Los últimos hechos de la República han despertado a la Realpolitik; desde el enjuiciamiento a los expresidentes se ha visto mermada la famosa transformación, el problema, es que todo lo soportan en discursos demagogos de comunistas ochenteros.

Defender la imagen presidencial debe ser complicado en estos días, sacar teorías de ser un genio del ajedrez político argumentando que la derrota era una estrategia, es desesperación ¿porque corromper a diputados y malabarear en el Congreso si ya sabía que la contrarreforma no sería aprobada?, ¿porque hacer todo un circo por el Litio si constitucionalmente es propiedad de la nación? ¿Por que el cambio de señales después de las visitas estadunidenses? Porque más bien la presión vino de otro lado y del lugar que menos le gusta, la ley, enmarcada en los tratados internacionales que como única salida tenía los arbitrajes internacionales con millonarias indemnizaciones, sanciones y estratosféricos aranceles a diversos sectores.

Hoy el Litio es nuestro, las concesiones no por que no hay cómo explotarlo, por ello urgido de una victoria surge el argumento ultranacionalista de traición a la patria en un lenguaje simplón, ramplón y lleno de odio como frente de combate y estrategia de control de daños, arremeter con el discurso polarizador es popular y redituable entre la tropa pero no en la ciudadanía, con la retórica antiimperialista y un México aislado de la globalización solo legitima la violencia; pero el que no haya pasado su reforma constitucional es mucho más profundo de lo que se cree, es la primera vez que a un presidente se le dice no y se cuestiona su legitimidad actual, muy, pero muy alejada, de los 31 millones de votos.

El hombre más temido en los procesos electorales, que había modificado las fronteras políticas y alterado gravemente el equilibrio gubernamental teniendo como bandera una transformación de raíz tuvo su Waterloo sucumbiendo a sus propias estrategias erráticas y sin adaptarse a las realidades que lo rodean. La oposición está en la ruta correcta, un triunfo legislativo da vida y abre la oportunidad de recuperar la agenda pública que había sido cooptada a través de las mañaneras sin que nadie se atreviere a arrebatársela.

Lo que sigue es parar la reforma electoral y procesar una candidatura común y competitiva, fortalecer la alianza frente a las embestidas Lopezobradoristas y con generosidad, honestidad, lealtad a la ciudadanía e inteligencia integrar una coalición electoral con una visión diferente de país, el electorado les pone frente a si una segunda oportunidad desesperados por salir de la situación que prevalece, no hacerlo en esas condiciones entonces si sería ¡¡ traición a la patria !!

