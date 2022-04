Desde la Izquierda | Reflexiones sobre la consulta

En política no son simples matemáticas con sumas y restas para determinar o proyectar lo que sucederá en el futuro, no es una simple indagación de la realidad, depende de muchos factores en donde hay que crear marcos analíticos para observar con objetividad el comportamiento ciudadano partiendo de una evidente opinión pública que está cada vez más descontenta con el actuar de nuestra clase política.

Hacerlo desde la narrativa Lópezobradorista también es un error, está soportada sobre una falsa premisa de éxito, los 15.2 millones de votos no son para echar las campanas al vuelo, no nos engañemos con la retórica del presidente y sus solovinos argumentando que ya los quisieran Anaya o Meade. Aún y cuando el apoyo al régimen político es alto este tiene consecuencias de ida y vuelta que habrá que desmenuzarse con cuidado para no caer en un triunfalismo equivocado de un lado o de otro.





Ese resultado puede verse como un fracaso o un éxito dependiendo del cristal con que se mire, si bien es cierto que es un evidente retroceso, que dice mucho, también lo es que tiene una base dispuesta a todo, suficiente para presentarse competitivo al 24 en cualquiera de los escenarios y dependerá de una oposición, hasta hoy no visible, si esa cifra se estanque o se incremente. ¿Cuestionable como consiguieron esos votos marginados de toda ley? sin duda; la publicidad pagada por quien sabe quien, un activismo gubernamental violatorio de cuánta norma constitucional los limitaba, un presidente desaforado promoviendo su continuidad y una movilización presumida en redes sociales, que a la luz de la ley son delitos electorales, nos da también una idea de cómo será su participación en las próximas contiendas.





Los otros 15 millones que no refrendaron su apoyo a López Obrador no se sabe con precisión a quien y a donde pertenecen, sin duda muchos son de una clase media muy lastimada y vilipendiada por una crisis económica sin parangones. Ahí están los universitarios, los del CIDE, las mujeres a las que les han quitado programas, los más de 10 millones que a partir de este sexenio forman parte de la pobreza. Esa mitad ha variado su opinión decepcionados de los actos de corrupción de familiares y amigos, del trato a los niños con cancer, de la violencia generalizada en todo el país, del derroche de recursos, de la militarización de instituciones y su descarado activismo político y de una economía destrozada por una inflación histórica.





Hoy el espíritu de la protesta está adquiriendo cada vez más adeptos, sobre eso habría que ver en una elección presidencial cómo se van a mover esos 15 millones ausentes de la consulta, si su indiferencia fue momentánea y regresarán a morena; o si les será más atractivo una alianza opositora, que hoy está desmoralizada y desacreditada pero que representa cerca de 24 millones de votos; o si surge un personaje con un partido diferente que venza el abstencionismo, superior al 82% en este ejercicio, atrayendo a esos y a nuevos votantes partiendo una elección en tres. En política, las matemáticas tienen sus complejidades y paradojas. La situación de hoy es objeto de vivos debates y por eso el libre albedrío influye en los comportamientos políticos, a veces de manera difícilmente escrutable, pero lo que sí es seguro es que nos dan una clara tendencia y esta es, que al día del hoy, no hay nada para nadie.

