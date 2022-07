Desde la Izquierda | Si de dádivas hablamos

Escuché a la presidenta del PAN decir que en Querétaro no vivimos de la dádiva ni de programas clientelares, en una clara alusión a la visita que hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, revirándole además que en la entidad hemos tenido a los gobernantes mejor evaluados y debido a ello no entrará Morena al estado, ¿será?

Temerarias las afirmaciones de Acción Nacional que envuelven varias verdades a medias y realidades que sobrepasan a los buenos gobiernos. Para todos es sabido que no todo es miel sobre hojuelas y que Morena no está ni atada de manos ni tampoco lejos de emparejar los números hablando electoralmente.

De entrada hay que recordarle al PAN que los programas sociales deben estar orientados a la solución de alguna problemática que afecta a la población, la cual, se considera la razón de ser del programa; por mucha inversión y generación de empleos que haya estos no alcanzan para todos ni tampoco resuelven todos los problemas. El Coneval registra que el porcentaje de pobreza en Querétaro es 14.3 puntos porcentuales menor que el porcentaje nacional que es de 41.9%, sin embargo el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Querétaro fue de 38%, es decir, 798,400 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia, a esto hay que sumarle los más de 53 mil personas que están desempleadas, 11 mil más que el mes pasado ¿Que no necesita Querétaro las dádivas?

El Querétaro moderno contrasta con sus circunstancias de gobernabilidad, si bien es cierto hay obras necesarias e importantes como la remodelación de 5 de febrero o el acueducto III también lo es que estamos experimentando escaladas de violencia nunca antes vistas.

¿Que no son clientelares los programas sociales del gobierno de Querétaro? Todos lo son, están hechos, no para luchar contra la pobreza que debiera ser la premisa básica, sino para operar padrones electorales para el partido que gobierna, el “contigo y con todo” y “llevar a Querétaro al siguiente nivel” tienen deficiencias y carencias que no llegan a los niveles prometidos, el reemplacamiento, el tema del agua y la violencia desatada serán un lastre que solo será neutralizada con los 1500 millones de pesos de los programas sociales.

Desnorteados pues están los panistas, los programas sociales ya no son la panacea de las elecciones hay muchos factores que influyen, el problema de la oposición es que echan las campanas al vuelo muy rápido sin tomar en cuenta circunstancias y coyunturas; no tienen candidato a la presidencia, sus actores nacionales son muy cuestionados por la sociedad, la alianza opositora no cuaja como debiera, sus gobiernos locales pecan de soberbia y excesiva confianza, y por sí fuera poco, no consideran los acuerdos que se operan desde Palacio Nacional que empiezan con simples coqueteos y terminan por entregar elecciones en los estados a cambio de embajadas o de no ser perseguidos... Así se las gastan.

