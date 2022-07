Desde la Izquierda | Si de seguridad nacional hablamos

Determinar que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional obedece más a una voluntad caprichosa del presidente que a un verdadero asunto que involucre la defensa del territorio, a la estabilidad económica y financiera o la protección de las infraestructuras críticas del Estado.

El gobierno de la República ha tratado de darle un enfoque amplio y dinámico al concepto de seguridad nacional imaginando que abarca una política transversal de distintas estructuras, de actores del Estado y de la sociedad para poder justificar un ecocidio que a todas luces ha impactado a la sociedad en su conjunto, desafiando al mismo tiempo su propia definición de que “La Seguridad Nacional es la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.”

Evidentemente nadie a puesto bajo amenaza al Estado; el presidente no ha demostrado que hechos ponen en riesgo el entorno si no se realiza la obra o la peligrosidad de las acciones que acorralan al Estado por los juicios y amparos que se tramitan en los tribunales, nadie ha puesto en peligro la paz en la región o el desarrollo económico social y político por las protestas y las acciones de colectivos y organizaciones ambientalistas y mucho menos se ha quebrantado el orden constitucional por la crítica de la oposición o de los conservadores.

Las respuestas que da el presidente frente a su decisión son de carácter unilateral que resultan no son eficaces por su carácter incompleto y parcial, no tiene un enfoque multidisciplinar y una acción conjunta para justificar el por qué determinó que es una obra de seguridad nacional. Por el contrario, en su perspectiva determina las afectaciones que solo involucran a una acción de su gobierno o en su defecto a un anhelo de su persona, violenta las resoluciones judiciales pasándoselas por el arco del triunfo, pero no demuestra la afectación a la sociedad quien en todo caso debiera ser la protegida con este argumento, no nos dice cuales son esos hechos que potencian su peligrosidad o la vulnerabilidad del entorno, si es el crimen organizado, los ciberataques, el espionaje, la invasión de otro país, algún riesgo medioambiental o algún fenómeno de migración masiva u otro elemento de mayor peso.

La estabilidad y el mantenimiento de la unidad del país no ha sido trastocada en ningún momento, la calma no ha sido alterada, no han sido trabucadas el Estado de derecho, la preservación de la democracia o la predictibilidad que se supone beneficiosa para el desarrollo de México que tampoco está clara como para atrincherarse en una defensa a ultranza de una obra.

La Política de Seguridad Nacional no es un juego, requiere de planificación y de definición de principios y líneas de actuación, se trata de dar respuestas integrales a los desafíos que enfrenta una nación y no solo sea un pretexto para mandar al carajo al medio ambiente, a los derechos de los pueblos indígenas, a la conservación de nuestro patrimonio cultural o al sistema judicial solo porque el Tren Maya va porque va. Que frustrante es ver a un gobierno imponiéndose así.

