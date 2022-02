Desde la Izquierda | Sin límites

Conmemoraron la Constitución pero no la honraron, el 5 de febrero en el Teatro de la República fue una cita más para la ignominia; discursos y palabrería fueron como siempre en exceso, pero ningún discurso con la trascendencia de convertirse en hechos, la República ahí reunida solo planteó buenas intensiones y una amenaza de reforma a modo del poder.

Son ellas, las constituciones, las que organizan el poder y no al revés, los teóricos del Estado le atribuyen la invaluable función de regular e integrar derechos básicos y universales de la sociedad y así regular el poder político a través de normas fundamentales, lo que hoy tenemos es una Constitución violentada un día si otro también, ajustada a la visión de quien gobierna y no como una norma que limita y delinea la función del gobernante. El derecho necesariamente debe de servir como un regulador y eje central de la democracia; como herramienta que pueda ayudar en la construcción de instituciones que trascienden momentos temporales específicos, pero que podemos esperar si es el mismo Presidente quien menoscaba la Constitución desde el propio Estado.

Lo que hemos visto del caso José Ramón López Beltrán es la defensa de un hijo desde el poder sin límites, por sobre la Constitución y las instituciones; las razones y los argumentos esgrimidos evaden el tema de fondo confundiendo la política y el derecho para así deslindarse de las implicaciones de lo ocurrido en una situación particular en la que no garantiza imparcialidad y objetividad sobre un asunto que es de interés público por tratarse de Pemex.

Hoy el escándalo es mayúsculo e imparable, por más que ha intentado desviar la vista hacia quien hizo el reportaje nomas no puede bajar del interés colectivo el tema de su hijo asociado a la corrupción de la familia presidencial y del gobierno, a tal grado de querer llorar para victimizarse y generar sentimientos de adhesión en una mañanera donde la palabra es utilizada por la política para ocultar la realidad.

Pero hay un hecho irrefutable, la transformación está rota, en su actuar debilitó aún más el aparato administrativo, el poder se impuso sobre la Constitución utilizando la tribuna presidencial y las instituciones para perseguir a quien denunció y no al denunciado, en el hecho se llevó entre las patas una rotación de élites del poder que ha actuado bajo la premisa de quítate tú porque me toca a mí, no sobre la idílica idea de la ética y la moralidad de sus actos.

La estulticia de López Obrador radica en que le es más sencillo insultar, manipular y engañar. Con el insulto particularizado y el agravio dirigido gusta de violar la Constitución cada vez que puede siendo el presidente que más ha violado la máxima norma, la irrespeta, la ignora como el documento que orienta el ejercicio del poder y como norma fundamental que está para respetarse, sin embargo jamás podrá borrar el hecho de que actuaron al margen de la ley utilizando el poder para beneficio personal; el presidente va en caída libre.





