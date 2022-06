Desde la Izquierda | Tanto va el cántaro al agua

La agenda del agua sigue en boga y en el curso correcto de la demanda ciudadana, el gobierno del estado no ha podido en los hechos y en la retórica convencer de la legitimidad de la Ley que regula la prestación de servicios de agua potable aprobada en la legislatura; ni aún con los sendos posicionamientos de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se quita de la mente que se trata de un proceso privatizador y todo mundo teme que lleguemos a los niveles de Nuevo León.

La acción de inconstitucionalidad queda relegada frente a un reclamo que rebasa las vías legales, el artículo 4, párrafo 6 de la Constitución reconoce el derecho humano al agua y la función del Estado en garantizarla, define los apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines, siendo así es el mismo texto constitucional quien da la pauta para el reclamo justo, sin embargo se prefirió caminar con leguyeladas para potenciar las facultades en materia de prestación de servicios públicos por parte del estado o municipios poniéndolo por encima de un derecho superior a tutelar como lo es el derecho humano al agua.

Politizada o no, constitucional o no, olvidan que al ser considerado un derecho humano por la constitución solamente debe ser prestado por el Estado y no por particulares que buscan lograr un lucro por la explotación, administración y comercialización del agua; dolosamente en su pronunciamiento de ambas instancias defensoras de derechos humanos, lo catalogan como un servicio y por tanto puede ser objeto de concesión, contraviniendo la prohibición de que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable.

Si existe un servicio que por su naturaleza debe ser manejado por las comunidades, o por el estado con altos niveles de participación de la ciudadanía, es el del agua potable, por eso debe quedar prohibida toda forma de privatización. La preocupación radica en que al no tener remplazos, la oferta y demanda del agua no se comporta como otros bienes, se convierte en un monopolio que no tendrá incentivos para mejorar el servicio por que nunca habrá competidores ni instrumentos para obligarlos, así de sencillo.

Seguir la ruta de los intereses inmobiliarios y sus influencias en todo tipo de autoridades e instancias no tiene complejidad, están expuestas en la misma ruta en las que se presentó el negocio y quienes han protegido sus intereses entre amistades y contubernios paso a paso, por ello resulta fácil y aterrador al mismo tiempo imaginar un futuro en manos de grandes industrias o de grupos de poder, pero una realidad aflora, la privatización aumentará los costos pues tiene que haber ganancias y recuperación de la inversión y la demanda será constante pues el agua la necesitamos todos. Tanto va el cántaro al agua que terminará por romperse en 2024, seremos testigos.





Mis redes : ulisesgrmx@yahoo. com.mx

Facebook @Ulises Gómez R

Twitter @ Ulisesgrmx