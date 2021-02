Desde la Izquierda | ¿Un genocida mexicano?

Ya nada nos sorprende de este gobierno, nuestra capacidad de asombro se ha diluido ante la embestida de las situaciones que hemos vivido en dos años y que han tenido como respuesta la ironía, el desdén y la simplicidad de los problemas, pasando por alto la vida, la salud y la economía de todos nosotros.

El tratamiento de la pandemia se convirtió en una trágica metáfora, sin reacción ante lo que se vivía en otros países se decidió seguir la vida como va, sin prevención y sin medidas que anticiparan una política de contención ante lo evidente, ante lo que nos advirtieron y ante lo grave que podía ponerse si no se actuaba en consecuencia.

El uso de cubrebocas y las medidas de sanidad fueron desdeñadas desde un principio, solo una publicidad barata, digna de los regímenes dictatoriales tercermundistas, fueron la estrategia para intentar darle la vuelta a la realidad a base de mentiras, a una crisis de salud que fue cada día más incontrolable hasta llegar al momento en que nos encontramos, sin rumbo, sin estrategia, sin vacunas y con un sistema de salud colapsado.

La situación es grave, cerca de 700 mil vacunas aplicadas que no alcanza ni siquiera para los trabajadores del sistema de salud que son más de 2 millones; y estarían por llegar otras 800 mil dosis que se distribuirán a criterio de un solo hombre, el Presidente, sin que exista el apego a la planeación presentada porque los tiempos los alcanzaron, no hay dinero para comprar más, son ya casi 20 días sin vacunas, y no hay distribución suficiente por parte de los laboratorios.

Hoy se toma otra decisión que no sabemos aún si es buena o mala, comprar la vacuna Sputnik V con una validación no muy clara y cuestionada por científicos por su ineficacia en otros tratamientos que derivan de la misma plataforma, hacen que la especulación crezca y el miedo se apodere de una sociedad que se encuentra desolada.

15 millones de dosis, que por principio de cuentas no se sabe si exista la capacidad de producirlas y entregarlas a tiempo, sin saber los costos que se pagarán por ello pero que todos sabemos están haciendo su agosto con la compra; y lo más grave, que pudieran resultar inservibles y peligrosas, son las que serán aplicadas primeramente a igual numero de pobres, ancianos y quien se deje ponérsela, en medio de una pandemia que ya alcanzó al mismísimo López Obrador y que igualmente viene haciendo estragos a una sociedad a la que en cifras oficiales han llegado a 163 mil muertos.

Josef Mengele fue conocido como el ángel de la muerte en la Segunda Guerra Mundial, fue un médico que se le recuerda por sus actos de exterminio en Auschwitz; este gobierno enfrentará no ssólo el juicio de la historia sino también la interrogante de ¿que tan lejos estamos de tener nuestra propia versión de un querubín mexicano en manos de un tal Dr. Gatell?





Ulises Gómez de la Rosa



Correo: ulisesgrmx@yahoo.com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @Ulisesgrmx