Desde la Izquierda | Vamos a una elección diferente

Cada elección qué pasa decimos que será la madre de todas las batallas, sin embrago la que viene si definirá el rumbo que habrá de tomar el país en un parteaguas ideológico, económico, social, cultural y político. Este proceso electoral tendrá coyunturas muy diferentes a anteriores elecciones; de entrada tendrá el desgaste en el ejercicio de gobierno, tanto estatal como nacional, los cuales han sufrido los embates de todo tipo de grupos de poder que no coinciden con los modos y las formas de gobernar.

Los escenarios previstos para Querétaro han querido ser encuadrados a una elección de un solo binomio entre PAN y Morena, sin tomar en cuenta los diferentes factores que influyen en un proceso tan complicado como el que viene.

Nada más equivocado, sería una mala interpretación que solo abona a una polarización de la sociedad; este escenario mantendría al vilo a los dos partidos y bajo esta circunstancia cualquiera de los dos podría ganar en el último momento. No es que otros partidos no participen del proceso, lo que orillaría a esta situación es que las demás fuerzas políticas procesen candidaturas de bajo perfil para no competir realmente o sean partícipes de una alianza formal o de facto, coalición o candidatura común para sobrevivir.

La dispersión del voto es otro factor, serán 10 partidos nacionales y uno local los que compitan, éste panorama es confuso para el ciudadano y se experimentará una fragmentación del voto que se diluirá en pequeños porcentajes de votación, bajo este escenario el resultado favorecerá a la votación dura de los supuestos partidos grandes.

Estrategia y movilización serán los elementos sobre los cuales caminará la elección, los partidos tendrán que empujar para que el voto no se concentre solo en dos bloques, como se dibuja a nivel nacional con Morena-PVEM-PT y por el otro lado PAN-PRI-PRD, sin que estas bajen a nivel local. Ambas son antinatura y solo reflejan un pragmatismo por el mando de la nación sin ningún soporte ideológico, con el único fin de aferrase al poder, mantener control sobre la Cámara de Diputados y extenderse a los estados, o la segunda, ganar espacios que le permitan truncar el proyecto de López Obrador generando un bloque opositor que controle el presupuesto nacional.

En lo local se avisora una tercera vía construida con partidos de más afinidad ideológica o asumida por un solo partido como una alternativa seria; sería muy peligroso para la democracia que solo la dupla PAN-Morena jugara en la elección, alimentando la loca teoría de que solo debería de haber dos opciones, bajo el discurso tramposo de que todos se agrupan en conservadores o liberales.

Los partidos nuevos es la opción existente, el resultado sería impactado de forma diferente, las coyunturas estarían presentes durante todo el proceso y las posibilidades de cambiar el resultado final serían muy altas.

Ulises Gómez de la Rosa



Correo: ulisesgrmx@yahoo.com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @Ulisesgrmx