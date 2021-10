Desde la Izquierda | ¿Y la oposición apá?

¿La oposición está moralmente derrotada? Pareciera que sí, le persiguen coyunturas en la que no han podido combatir con éxito, desde las diferentes trincheras y desde las mismas organizaciones de la sociedad civil, ONGs, partidos políticos u organismos empresariales, el frenar o neutralizar la estrategia Lopezobradorista, peor aún, este les quita banderas todos los días y por si fuera poco ha logrado fragmentar liderazgos e instituciones.

Tres hechos llaman la atención sobre las maniobras que realiza el presidente para desarticular cualquier intento de agrupamiento que amenace la funcionalidad, la estabilidad y el éxito de la 4T. Por un lado y desde el inicio de su gobierno, López Obrador ha atacado con singular fiereza a las organizaciones sociales, ya sea aquellas sin fines de lucro, agrarias o empresariales, a todas las ha tratado con el mismo rasero, las ahoga retirándoles los apoyos y las aísla lejos de los escenarios y tareas gubernamentales; no contento con ello emprendió una cruzada para crucificarlas socialmente y hoy les impone contribuciones muy altas para desaparecerlas; la finalidad es que desde ese apartado no se pueda construir una candidatura que haga la diferencia con los políticos y partidos tradicionales.

La segunda circunstancia ha sido que desde la misma oposición no ha salido un personaje ni una estrategia permeable para hacerle frente a los errores, a los excesos o los fracasos de la 4T; el tema de la comunicación política no es ni tantito temeraria aún en las personas de Ricardo Anaya, Lily Téllez o Margarita Zabala, peor aún están los del PRI, del PRD o Movimiento Ciudadano. El frente amplio se tambalea a cada rato y es evidente que ha funcionado mucho mejor los señalamientos que vienen desde la prensa o de las mismas redes sociales que desde la oposición, la cual no atina a establecer una ruta que los reposicione presentándolos como una alternativa de gobierno.

La tercer hecho es la estrategia de intimidación, fichaje y liquidación de liderazgos, un ejemplo claro de ello es la Reforma Energética para la cual ha emprendido un método de compra de Diputados, ya sea por las buenas o por las malas, utilizando para ello a la FGR o la UIF; paralelamente desmantela los liderazgos regionales no solo al haber pactado con gobernadores salientes las entregas de sus respectivos estados a morena sino que los inhabilita mándalos lejos a embajadas y consulados para garantizar no se metan en la reconstrucción de sus fuerzas políticas rumbo a la revocación de mandato y por consecuencia al 2024, con ello neutraliza la operación política para en todo caso salir tablas en estados y municipios donde no tenga una aceptación arrolladora.

Así la oposición está descabezada, la caballada está flaca muriendo de inanición, no tiene personajes y discurso que haga efecto en un sociedad que está ávida de activarse con quien tenga ingenio y el valor para defender la constitución, las instituciones y los recursos de la nación, su comunicación política es tan mala que se tiene la percepción de que han tirado la toalla y les es más cómodo ver los toros desde la seguridad de las barreras.





