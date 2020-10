Desde la Izquierda | Zócalo principio y fin

El zócalo fue el inicio y paradójicamente podría convertirse en el fin, la emblemática plaza hasta ahora copada solo por la izquierda, fue escenario perfecto para representar lo que será la antítesis del Lópezobradorismo. Los excesos de calificativos y provocaciones a sus adversarios muestran ya sus consecuencias; tanto los ha ninguneado y retado a moverse, que ahora si se le apareció el diablo, demostrando que la oposición no está en la lona como tanto pregona.

La marcha anti-AMLO es representativa de una clase media que ya no aguanta la crisis económica, siendo ellos el soporte financiero de un gobierno derrochador, sin que vea en la vía de regreso ningún beneficio; de una clase rica que ve todos los días como se expresa de ellos, los confronta con los pobres haciéndolos ver los malos de la película, metiéndolos a todos en el mismo costal de la corrupción, de los caminos cortos para hacerse de sus patrimonios y de explotar a sus trabajadores; pero también de una clase pobre que empieza a darse cuenta que tiene frente así a un gobierno más del montón, que les miente, que los dineros ahorrados, incautados, desviados y usados a discreción del presupuesto, son para obras faraónicas y no para programas sociales.

Los dirigentes de FRENAA no son ni tantito así los más efectivos representantes de esta gran nación, tienen un discurso violento con el único objetivo de quitar al presidente, sin la construcción de una narrativa que exponga los grandes fallos de la 4T, sin documentar y soportar con pruebas los grandes actos de corrupción que han cometido los funcionarios inmaculados del gabinete, sin desmentir de manera categórica los grandes engaños del presidente, sin embargo han podido catalizar las expresiones de un pueblo muy enojado por el más grande fraude gubernamental que ha tenido este país.

Su fortaleza infranqueable quedó retada frente a una movilización la cual no es en sí misma de gran valía, sino lo que representa en términos de protesta organizada, de contribuir con otros movimientos que se han manifestado por otros medios, de evidenciar qué hay sectores grandes de México molestos ante el hartazgo de una imagen que sale todos los días a decir barbaridad y media, que se contradice constantemente, que justifica lo injustificable, que miente y que se asume como lacayo de otro hombre tan mediocre como lo es Trump.

Lo más peligroso de este populismo es que el Presidente ya no sabe diferenciar entre una transformación real y el equilibrio de poder que debe prevalecer en sus acciones; insiste en manipular la opinión pública con exageración todos los días, ocultando los actos de despilfarro, rapiña, corrupción, que tiene una vida llena de lujos junto a su esposa y sus hijos, que tiene hermanos y parientes incómodos, que la robadera sigue, y lo peor, un gobierno que no sabe a donde llevarnos, que destruye y no construye. Las mentiras dan flores pero jamás darán frutos.





