Desde la izquierda|6 de junio

Estamos en la recta final del proceso electoral, a tan sólo unos días de ir a unas elecciones que proyectarán nuestro futuro y destino como nación y como estado, unas elecciones que han tomado un tinte que llama la atención y un proceso que más allá de las encuestas empieza a sentirse diferente en las calles.

Polarizar tiene sus consecuencias, a favor y en contra, la medición exacta, el pulso y el diagnóstico para aplicar esta estrategia es claro que la tiene AMLO, sabe de los alcances que tiene una sociedad dividida para la permanencia de su proyecto y está en pleno conocimiento de que más allá de la manipulación de las encuestas, todas tienen un elemento en común, su aprobación esta dentro de los márgenes de maniobrabilidad y con ello tratará de mover al electorado.

Un proceso por demás violento, nada diferente a lo vivido en sexenios anteriores, asesinatos de candidatos, que van en 88, por cierto el más elevado de la historia; enfrentamientos entre partidos y violencia verbal son testimonios de un México bronco, el cual lejos de ser domado es alimentado día a día desde el poder con más ahínco, tanto que existen sectores dispuestos a ir a cualquier tipo de enfrentamiento que sea requerido, la polarización de los que están muy favor y muy en contra nos da aproximaciones alarmantes a los extremos.

Nos encontramos frente a un INE que tiene una opinión entre los ciudadanos aceptable, algunas encuestas lo ubican con un nivel de confiabilidad superior al 58% que contrasta con el nivel de reproche hacia AMLO por su intervención en el proceso electoral, el cual es elevado, más de 60%.

La discusión más fuerte está entre las opiniones de si es conveniente que el gobierno conserve o no la mayoría en la Cámara de Diputados, lo mismo pasa en Querétaro, todos nos preguntamos si es sano que los gobiernos ganen carros completos y las Cámaras se conviertan en simples arietes de los gobernantes para derrumbar oposiciones sin reflexión alguna, con la visión única del poder; la tendencia es no y es superior con un 46% que están pensando más sobre los equilibrios que deben de existir en el poder. Más allá de nuestras filias y fobias, será indispensable pensar en una representación pluripartidista en la cual la mayoría no la tenga el gobierno, pero que tampoco la solución este en el PRI, PAN o PRD que defraudaron a este país, chango viejo no aprende maroma nueva.

6 de junio es la cita con la democracia y la confrontación con nuestra realidad, lo que hemos vivido en los últimos dos años nos debe de dar un norte claro hacia donde sí y hacia donde no; retrocesos, estancamientos, visiones cortoplacistas, errores, caprichos, concentración de poder, son elementos que debemos tomar en consideración para la mejor de las decisiones, la prioridad es y será siempre México, siempre Querétaro, salgamos a votar.

Ulises Gómez de la Rosa



Presidente de RSP en Querétaro



Mis redes: ulisesgrmx@yahoo.com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @Ulisesgrmx