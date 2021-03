Desde la izquierda|Al diablo las instituciones

Desde el poder se vulneran las instituciones, debilitarlas y someterlas se ha convertido más que en una necesidad en una ambición desmedida de autoridad, en la idea fija de concentrar una potestad absoluta que permita una gobernabilidad absoluta.

El episodio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación da una muestra de cuánto molesta al soberano que lo contradigan, que lo frenen, que limiten su poder, que no sigan su juego y mucho menos sus caprichos, cuando eso sucede salta de inmediato el autoritarismo que le domina y le causa tanto placer, para descalificar, amenazar y ejercer presión para que se rectifique en favor de su voluntad. Montesquieu argumentaba que «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.

La defensa del último resquicio de la constitucionalidad en nuestro país está a prueba, el trámite dado a la misiva mandada por López Obrador fue turnada en términos de ley pero sin defensa de su presidente, evadiendo con ello la apología misma de la separación de poderes, nada justifica el hecho de las amenazas veladas, mucho menos iniciar una acción concreta para amedrentar al poder judicial, nada destruye más a una gobernabilidad que atacar y menoscabar a los otros poderes del Estado.

Es de sentido común pensar que la misiva trae un trasfondo, es inmoral aplicar normas no escritas del viejo sistema político mexicano a casos inexistentes, esto evidencia como las cosas no han cambiado mucho, un apretón basta para que las cosas cambien en favor del gobernante, por ello la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos debe cumplirse a cabalidad, ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás.

Si aspiramos a un Estado totalmente democrático, la separación de poderes debe de estar basada en la pluralidad de poderes autónomos y el equilibrio de funciones. La separación de poderes exige distinta fuente de legitimación, o distinto acto legitimador de la misma fuente, para cada uno de los poderes separados.

Diga lo que diga López Obrador lo que hizo fue una invasión a la esfera de competencia del Poder Judicial, el panfleto no la manda un ciudadano común y corriente, es enviada por el Presidente de la República y por consecuencia natural tiene interpretaciones, manda mensajes a actores políticos y a funcionarios públicos, expone frente a la prensa el poder que ejerce. Álvaro Obregón actuó igualmente de manera irracional, adecuó la constitución a su proyecto y no al revés, hoy el presidente amenaza con reformas constitucionales si no camina su reforma eléctrica, esta no es la inocente acción de un personaje menor; hablamos del poder del Estado en todo su esplendor tratando de ejercerse a discreción y sin límites.

