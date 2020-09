Desde la izquierda|Cristianos al poder

La sesión del INE del pasado viernes deja mucho que desear sobre el ejercicio real del poder, las simulaciones qué hay y que habremos de vivir, y las pocas garantías que ofrece una autoridad que no asume una imparcialidad, que no tiene la calidad y no le interesa la integridad de nuestra democracia.

Los criterios bajo los cuales tomaron la decisión los Consejeros Electorales, más allá de su legalidad y fundamentación, nos dibuja la ruta real que siguieron para beneficiar o perjudicar a una u otra organización, muchos de los cuales podrán ser debatibles, pero lo que llama la atención son las omisiones descaradas para darle un Sí a Encuentro Solidario.

La confrontación INE-AMLO es pura ficción, si bien es cierto existe un discurso aparentemente golpeador hacia la autoridad electoral, y a su vez estos son respondones a la figura presidencial, lo que hubo el viernes fue un apretón de huesos y de manos para caminar sobre los verdaderos intereses del Presidente. Que tan perverso ha sido el asunto, que Lorenzo Córdoba fue capaz de mantener una argumentación muy dura hacia él PES y al mismo tiempo garantizar los votos necesarios para aprobar su registro, de esta manera justifica la decisión, mantiene una aparente distancia con el Presidente, siguen con sus privilegios económicos y de paso le concede la cabeza de Felipe Calderón.

Queda claro que morena ya no es su partido, solo es el instrumento electoral mediante el cual se comunica con su electorado, procesa candidaturas, ejerce presupuesto y los ocupa para gobernar, por eso no lo ha estructurado y lo mantiene como un movimiento para ejercer un control inmaterial, de ascendencia moral que resulta ser más efectivo; pero su verdadero partido es el PES, con el cual se siente cómodo en su conciencia por ser cristiano; de ahí que sus políticas sean de extrema derecha y también de ahí que mantenga su amenaza de salirse del partido, no comparte de sus procesos internos y prefirió sacrificarlo en una alianza con el PRI en la Cámara de Diputados.

La figura de primera dama la han desaparecido, pero lo que si hay es una vicepresidenta con un poder descomunal, con actuaciones discretas que ejerce más allá de la figura, los medios y la visibilidad política. El que el PES obtuviera registro es una decisión de alcoba, convencidos de que la presencia de la mujer, en la misión encomendada por Jesús, no se redujo a la de simple colaboradora; ella no es una feminista empoderada, tiene un papel más importante de influencia y poder, de responsabilidad en la toma de decisiones, de tener un papel activo y de participación de manera directa y comprometida en la obra evangelizadora que ellos como pareja se sienten estar llamados.

El legado de Juárez no solo está dañado, sino vituperado, desde su hemiciclo ve incómodamente como es usado su nombre en un Estado, que entre otras cosas, ya no es laico.

