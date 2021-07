Desde la izquierda|El fracaso del socialismo

Socialismo es igual a ineficiencia, el modelo empleado en varios países de Latinoamérica demuestra su inoperancia para resolver los grandes problemas y dar equidad a sus ciudadanos, el modelo funciona mientras hay recursos, pero cuando estos se agotan las carestías surgen, la pobreza invade a toda la sociedad y el sistema colapsa.

Venezuela y Cuba son ejemplos del fracaso del Estalinismo rancio y nostálgico de nuestra época, ambos países derivaron en el ejercicio de una tiranía, sin límites ni contrapesos, soportado solo por los discursos presidenciales, sin acciones que estimulen la inversión, el desarrollo, la cultura, la educación, la ciencia, la tecnología, la salud y el empleo; el socialismo niega el deseo de sobresalir y trascender, de ahí la expresión de López Obrador reprobando el aspiracionismo de la sociedad.

Cuba nos muestra hoy una explosión social a la que sistemáticamente han matado sus ilusiones de libertad y progreso, la ausencia de libertades y la hambruna son distintivos del fiasco revolucionario, lo que vimos esta semana es el reflejo de la frustración humana que hoy inéditamente tienen el valor de reclamar en las calles, pero teniendo como respuesta la violencia como la única reacción de una pésima gestión de un gobierno que en seis décadas lo ha avasallado la miseria, el hambre y hasta la muerte que se recrudeció por la pandemia.

Quien no conoce la historia está destinado a repetirla, la sensación de bienestar que traía la 4T se agota a pasos agigantados a punto de no retorno, la ilusión del reparto de la riqueza, de las nuevas y maravillosas oportunidades para los que nada tienen, de la socialización de los programas gubernamentales, de achicar la brecha entre ricos y pobres e incluso del júbilo por limitar los apoyos empresariales y las inversiones, se va desvaneciendo ante la realidad que desnuda unas finanzas que no aguantan más el ritmo de un gobierno derrochador, corrupto, con una elite gobernante de nuevos ricos, pero eso si, promoviendo el odio y el revanchismo entre clases.

Es verdad que el modelo capitalista y neoliberal fue depredador y abusivo generando miseria a su paso, pero también es bien sabido que el socialismo no resuelve la situación, tan es así que en lo que va del gobierno de López Obrador han surgido 16 millones de nuevos pobres. Hoy tenemos un gobierno de extrema izquierda que ha abrazado un modelo que nos conduce a tragedias gubernamentales constantes como cuando nos faltan medicamentos, cuando hay cortes de luz, cuando la pandemia cobra vidas, cuando la violencia se incrementa, cuando el narco cogobierna, cuando no hay ingresos y no hay consumo.

Hay dos verdades absolutas que es necesario todos comprendamos, una, que la intención de este régimen es que la clase media desaparezca, que se vuelva pobre y a límites solo de sobrevivencia, y dos, que los que ya eran pobres seguirán siendo pobres porque la riqueza se agota por un paternalismo electoral que tiene un límite y ese límite se acerca peligrosamente a su final en un México que paradójicamente no tiene un bloqueo económico y comercial como Cuba y a más 30 años de que el muro de Berlín fuera derribado.

Ulises Gómez de la Rosa



Presidente de RSP en Querétaro



Mis redes: ulisesgrmx@yahoo.com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @Ulisesgrmx