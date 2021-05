Desde la izquierda|Elecciones son lecciones

Triste realidad la que vivimos en nuestro país cuando el presidente ve la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que trae adentro, ajustar cuentas y ocupar las fiscalías para perseguir adversarios y mantenerlos ocupados para que no hagan campaña, es ya una práctica descarada del intervencionismo gubernamental en los procesos electorales, que tan cínico es hoy el asunto que sin miramiento alguno lo que antes se especulaba hoy se dice a los cuatros vientos y sin consecuencias con la autoridad electoral, lo que Fox intentó con él, ahora lo revira con candidatos en Nuevo León ocupando a la UIF .

En plena mañanera se ufana de lo que le alcanza con el máximo poder de representación que ostenta, ahí López Obrador presume de su injerencia en el proceso electoral, de ocupar los instrumentos e instituciones del gobierno para acotar candidatos, desde su púlpito mañanero señala con el dedo flamígero que lo caracteriza, a quien le hace daño a su partido o candidatos, pero omite lo que sus querubines hacen aún y cuando a todas luces violentan la ley. Las elecciones están siendo marcadas por el conflicto abierto, estas se realizan en circunstancias especiales y diferentes a las que suelen normar la vida política de la mayoría de los países democráticos en igual de circunstancias, pero México es caso especial.

Este proceso electoral es diferente por diversas razones, lo hemos dicho en otras entregas, un gobierno de izquierda, pandemia, crisis, sin vacuna, una oposición desdibujada, gobiernos cuestionados, candidatos impresentables, un humor social que no está para bollos, dan testimonio de que el mismo sistema no da entrada a todas las necesidades e intereses de la sociedad y mucho menos garantiza la igualdad del voto porque no otorga a todos los electores el mismo peso.

Hoy el aparato estatal está siendo manipulado como nunca antes y hace de las elecciones un proceso que empieza a perder credibilidad, a no tomarse como fidedignas antes de que se vote el 6 de junio; es evidente que todas las elecciones estén impregnadas de conflictos pero al paso del tiempo se han ido eliminando obstáculos para que la ciudadanía adquiera confianza en las votaciones y sus resultados, sin embargo hoy tenemos una regresión que da al traste con lo avanzado; se debilita al árbitro por actuar conforme a la ley y no como al poder le gustaría, hoy tenemos una corrupción electoral que nace desde las entrañas del gobierno a fin de cantear resultados manteniendo un INE amenazado y una sociedad rehén de los intereses gubernamentales.

Tenemos unas elecciones que se van agravando minuto a minuto, el espíritu de la ley electoral de alguna manera permite la impunidad y el incumplimiento en todos los órdenes y es así como se ampara el presidente para hacer lo que hace, pero recordemos algo esencial, el mal que suele aquejar a las sociedades es aquel que soporta un periodo de autoritarismo, si en 2018 fuimos valientes este 2021 seamos inteligentes.

Ulises Gómez de la Rosa



Presidente de RSP en Querétaro



