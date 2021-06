Desde la Izquierda|En la ruta de la sucesión

Dice él que la caballada en morena está gorda, defiende a ultranza las figuras de Ebrard y de Sheinbaum desviando así la atención de la línea 12 del metro. A la oposición la minimiza, dice no tienen candidatos visibles y fuertes al 2024, lo que saquen será un producto chatarra afirma, sin percatarse que sus delfines ya son calificados por la sociedad como eso, chatarra pura.

¿Qué obliga al presidente a hablar tan anticipadamente de su sucesión? Solo la preocupación, el temor de un resultado en el que perdió y ganó, se da cuenta de lo que avanza territorialmente pero también lo que retrocede en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y el bajío, la pérdida de 15 millones de votantes es para tomarse en cuenta y deja saber su estrategia, seguir la ruta de la polarización le ha dejado dividendos, ofender a la clase media y apuntalar por ese camino es lo más confiable para dejar un sucesor a modo.

La polarización se hizo presente, si en 2018 hubo un voto de enojo y castigo, hoy tuvimos un voto de definición que durante este proceso estableció con mucha claridad las características que determinan la aparición de dos zonas, dos polos antagónicos, que no son solo en el aspecto ideológico sino en todos los temas, y que se consideran opuestos respecto a quien mantiene el control del país mediante las Cámaras, los gobiernos locales, la sociedad organizada, los medios de comunicación, los partidos políticos y los grupos de influencia, quedando en el conjunto un Estado polarizado.

Se cumplió el ideal de López Obrador de mantener dividido al país, tiene calculado mantener mayorías orgánicas o construirlas con aliados a base de intereses económicos, para así poder transitar el último tramo de su administración, pero hoy con un componente a tomar en consideración, tiene que pasar la aduana de la revocación de mandato que él mismo puso en el escenario. Hoy duda si se hará, sabe que aún ganado la misma puede salir muy raspado.

Mantener un país unipolar ya no es opción, no será posible después de los resultados electorales, la ciudadanía mandó un mensaje muy claro de hacia donde sí y hacia donde no, esto obliga a tener definiciones, a tomar partido, a ponerse del lado de cualquiera de los dos bandos que están sobre la mesa, las posturas de centro y conciliadoras serán para mejor ocasión.

La carrera hacia el 2024 ya empezó pero hay escenarios a considerar, no dejemos de seguirle la pista a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano con dos gubernaturas en la bolsa, Jalisco y Nuevo León, más de 20 diputados y un activo importante, Luis Donaldo Colosio; tampoco descartemos la figura de Ricardo Monreal que no está en la lista de favoritos de López Obrador, que en términos operativos es bastante eficiente y tiene simpatías en todo el país. Nuestro problema, el de todos los Mexicanos, será que tan cerca estarán los narcos del gobierno.

Ulises Gómez de la Rosa

Presidente de RSP en Querétaro

