Desde la izquierda|Exhibido el poder

El modelo de información del gobierno tiene el potencial para abordar cualquier tema y por lo tanto mejorar una administración en función de un gobierno eficiente y así perfeccionar su capacidad de reacción ante cualquier circunstancia. Cuando surgieron las mañaneras se habló de un buen modelo de comunicación e información para los ciudadanos, se aplaudió la innovadora acción y se especuló sobre un cambio importante en la relación con los medios de comunicación, sin embargo todo quedó en una expectativa porque a la postre resultó solo un burdo ejercicio propagandístico del gobierno.

Al poder se le cuestiona, se le revisa, se le audita y no se le aplaude, esa es la primicia, empero el principio de autoridad no admite la crítica, cuando las redes sociales defendían y daban la razón a López Obrador eran benditas, cuando no había necesidad de estar apalancado en los medios de comunicación el desprecio y el enjuiciamiento a priori marcaron las mañaneras, pero la circunstancia cambió, las redes lo abandonaron, pocos ven las mañaneras y son muchos los periodistas y columnistas en todo el país que debaten y ponen en duda los resultados del gobierno, hoy la urgencia es contrarrestar la penetración y abundancia de la información que circula.

Al gobierno le da miedo polemizar el modo en el que se ejecutan los actos del poder y que se ponga en duda la destreza, la honestidad y la sabiduría del Presidente. Pero hoy la reflexión es más profunda, sin lugar a dudas los ciudadanos padecemos de una grave inmadurez democrática, pero también es claro que las experiencias vividas dan como resultado que no podemos confiar en las instituciones, hoy gracias a ello hemos puesto en crisis la fiabilidad de la institución presidencial y cada vez más cuestionamos al Poder Judicial o al Ejército por la corrupción que les invade y la ausencia de resultados.

El poder ha sido exhibo una vez más, esta semana el periodista Jorge Ramos y su hermano Martín López Obrador fueron los protagonistas, los actos de corrupción, la ineficiencia e ineficacia gubernamental salen a borbotones, la Casa Blanca de Peña Nieto cada día palidece más ante los actos de López Obrador, las retóricas de las mañaneras no alcanzan ya para justificar y convencer de lo contrario.

La cuarta transformación está descarrilada y no por culpa de lo medios, las acciones y omisiones propias del gobierno se han encargo de ello, la idea de un gobierno sin contrapesos falló, las banales y absurdas explicaciones se han quedado cortas frente a lo evidente, frente a una realidad que rebasó la falsa consigna de no robar, no mentir y no traicionar.

La evolución de nuestra ciudadanía nos hace pelear palmo a palmo nuestras libertades, ellas son producto de una transformación cultural propia de las sociedades más adelantadas, es uno de los bienes humanos más preciados. Esos valores han sido reconocidos por la doctrina política que propugna la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, por eso no puede hoy el gobierno limitarlas ni evadirlas cuando se le cuestiona de forma contundente y frontalmente o cuando se le evidencia como se hizo. Por lo pronto el pañuelito blanco hay que guardarlo, sin duda será para mejor ocasión.

Ulises Gómez de la Rosa

Presidente de RSP en Querétaro

Mis redes: ulisesgrmx@yahoo.com.mx

Face book @Ulises Gómez R

Twitter @Ulisesgrmx