Desde la izquierda|¿Por qué nos ganó Japón en las Olimpiadas?

Terminaron las olimpiadas y más allá de las competencias y las medallas quedó exhibida la mediocridad de la CONADE y de la corruptísima Ana Guevara, contrario a lo que hizo Japón con 58 medallas aquí logramos solo 4 y de bronce, las diferencias entre la nación del sol y nosotros son muchas, pero es de resaltar su sistema de educación, el 80% de su población total de jóvenes terminan la secundaria, muchos de ellos inician inmediatamente su preparación tecnológica, estudian 7.5 hrs al día que hacen un total de 1165 hrs al año; el 95% tiene el hábito de la lectura y por tanto leen 47 libros al año promedio, tal vez por eso el éxito.

Hoy Japón experimenta un nuevo sistema educativo revolucionario que formará a los niños como “Ciudadanos del mundo”, no como japoneses. Es un cambio conceptual donde entenderán y aceptarán diferentes culturas y sus horizontes serán globales, no nacionales. Serán expertos en uso de sus computadoras y celulares como herramientas de trabajo, leerán 52 libros cada año, respetarán la ley, la ecología y la convivencia, y manejarán la aritmética de negocios y finanzas al dedillo, que envidia.

Y como no estar mal nosotros si de entrada nos encontramos de frente con un presidente que descalifica los centros del saber; denigrar a las universidades más prestigiosas del mundo habla del nivel de frustración de quien no fue un buen estudiante; definir a esas instituciones como centros que preparan para robar, habla no solo de la pobreza cultural del presidente, lo describe como una personalidad alejada de la globalización, de la ciencia, de la tecnología y del aspiracionismo de una sociedad que esta ávida de educarse, detesta a quienes ocupan su tiempo en cultivarse y prepararse bajo los estándares más altos y competitivos, ya sea aquí o en el extranjero, ignora que los principios de honestidad se inculcan en casa, que es la familia quien nos transmite valores, si él lo atribuye a la educación es obvio que no los recibió.

Lo paradójico del asunto es que su gabinete está preparado en esas universidades, el de la CFE Manuel Bartlett estudio en Francia y en Inglaterra; Irma Eréndira Sandoval, la ex de la función pública en la Universidad de California en Santa Cruz Estados Unidos; Luisa María Alcalde del trabajo, en la Universidad de Berkeley California; la de gobernación Olga Sánchez en Gran Bretaña; el de hacienda Rogelio Ramírez de la O en la Universidad de Cambridge y el que se fue Arturo Herrera en la Universidad de Nueva York y así todo el gabinete, que en palabras de López Obrador, todos ellos son individualistas, elitistas, clasistas y racistas que aprendieron a robar o van ayudar a que roben otros y que ellos reciban las migajas del botín, ya sabemos lo que nos espera.

Hay problemas estructurales que impiden tener una educación de calidad, la 4T centró la reforma educativa en la relación con el sindicato y el magisterio, les preocupa más la formación docente que la formación de estudiantes, sin crear esquemas de educación indispensables o prevenir otras dificultades, como lo ha evidenciado la pandemia con la ausencia de conectividad en pleno auge digital para millones de niños, así los jóvenes se encaminan a una precariedad laboral importante. Estas olimpiadas nos mostraron un mundo globalizado y tecnificado en el que López Obrador insiste en tener una visión de una deplorable aldea del tercer mundo.

Ulises Gómez de la Rosa



Presidente Estatal de RSP



