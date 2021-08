Desde la izquierda|¿Que falló en la consulta?

Sin duda Andrés Manuel López Obrador tuvo una extraordinaria lectura de los ciudadanos en 2018, era el que mejor conocía el humor social y sabía perfectamente en donde poner el dedo en la llaga, con su estrategia recabó votos con una persuasión envidiable, sacó una ventaja electoral que fue épica en una elección presidencial, su pulso social era preciso, quirúrgico, llegó a los más jóvenes y a la clase media, la historia se escribió a partir de un cambio radical fundado en la esperanza.

Ese proceso no solo le dio a López Obrador el triunfo electoral con una legitimidad sobrada, también desencadenó un efecto de poder en el ciudadano que identifico lo posible que es cambiar el rumbo cuando el abuso del poder y la corrupción son calificados en las urnas; empoderado el ciudadano asume a cabalidad su derecho de opinar y más cuando es evidente el deterioro de nuestro nivel de vida, cuando se ahondan las diferencias económicas, cuando la riqueza se sigue acumulando en pocas manos, cuando la corrupción no se elimina y cuando no se garantiza una sociedad con salud, empleo y educación.

Treinta millones de Mexicanos votaron por él en 2018, de esos, solo 16 millones le refrendaron su confianza el pasado seis de junio, y de esos, solo la mitad acudió a votar este primero de agosto en la consulta. El deterioro de la imagen presidencial y de la cuatroté es evidente, es producto, primero, de que el ciudadano ha fortalecido sus propios criterios, ya no permite un trato manipulado a través de la política, hoy nos encontramos frente a una sociedad que esta muy informada sobre las opciones que existen, y a pesar de que es claro que quiere ser parte de la toma de decisiones, y da su visto bueno a ejercicios como la consulta popular, también lo es que no quiere sentirse engañado ni usado por la clase política.

Y segundo, esta consulta no fue un rechazo al modelo de democracia directa, tal vez por ello sea calificada como un éxito por la autoridad electoral porque las abstenciones también cuentan, mas bien se trató de un rechazo, de un mensaje, de una advertencia al promotor, a ese populismo que viene haciendo estragos en la forma de gobernar, a una pregunta sin sentido y sin justificación, al despilfarro de recursos, a la mentira, a la simulación para reposicionar la imagen, el discurso y el poder de convocatoria; volvieron a hacer strike.

De todas las consultas realizadas en América Latina desde hace 40 años, esta ha sido la más desairada, la de menor participación, la de un fracaso igual de épico a la elección de 2018, simplemente no han entendido la evolución del ciudadano, ya no tienen la más mínima idea de como se esta moviendo la sociedad a partir de una pandemia que cambio al mundo entero menos a ellos, que impactó nuestras economías, nuestro trabajo, nuestra educación y nuestras relaciones interpersonales. Envejecieron muy pronto, sin sabiduría y con soberbia, les pareció chico el gobierno y apostaron a que nadie se daría cuenta del fraude que resultaron, hoy pagan las consecuencias, ya veremos como tratarán de mentirnos rumbo a la revocación de mandato.

Ulises Gómez de la Rosa



Presidente Estatal de RSP



Mis redes : ulisesgrmx@yahoo. com.mx





Face book @Ulises Gómez R



Twitter @ Ulisesgrmx