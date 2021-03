Desde la Izquierda|RSP avanza en Querétaro

Empezaron los registros de candidatos al gobierno del estado de Querétaro y hubo una pasarela de personalidades que dibujan muy bien como será la contienda, entre quienes serán y quienes sobran.

Todos coincidimos que serán las elecciones más difíciles de la historia, en medio de una pandemia que nos azota, de una participación ciudadana que bajará drásticamente de intensidad, de un Instituto Electoral que sufre las embestidas del poder y de un Presidente metido hasta el tuétano en el proceso electoral, ya sea mediante las mañaneras, presionando al árbitro, ejecutando programas sociales clientelares o perversamente aprovechándose de la vacuna.

Hacer oposición a López Obrador es complicado, su partido Morena avanza a pesar de la corrupción evidenciada en su gobierno, de las obras absurdas, costosísimas y sin sentido, de los errores descomunales, de la indiferencia mostrada a los grandes males que nos aquejan, del recorte presupuestal para alimentar sus caprichos, del ataque a los medios de comunicación y otras tantas cosas que han minado la vida de millones de mexicanos; la chamba de ser el contrapeso al Presidente, lejos de hacerla los partidos o algún personaje con calidad política, la vienen haciendo los medios de comunicación, el INE que confronta, frena y no cede a las presiones y los empresarios que a través de sus acciones obligan al inquilino de palacio a no irse de bruces contra quienes generan empleo, inversión y desarrollo al país.

En medio de este escenario se dan los registros de diez candidatos en Querétaro y con ello las primeras evaluaciones; discursos, posturas, acompañantes, comportamientos y contestaciones a la prensa fueron los primeros elementos a tomar en consideración, no solo por quienes ahí estuvieron presentes como Consejeros Electorales y medios de comunicación, sino por ciudadanos conectados virtualmente, los que pasaban por ahí y empleados del IEEQ.

En radio pasillo hubo una constante, Miguel Nava Alvarado candidato de Redes Sociales Progresistas fue el de más impacto, el de la sorpresa, confrontó y no evadió las preguntas de la prensa, conectó desde un principio al arrancar diciendo que su mensaje no era para los presentes sino para los que no estaban precisamente ahí, tocó todos los temas y se posicionó en la idea de fastidio que todo mundo tiene de los políticos.

Digan lo que digan las falsas encuestas, esta postura ha definido claramente que esta elección ya se cerró a tres participantes; PAN, Morena y RSP serán los verdaderos protagonistas de la confrontación de ideas, propuestas y soluciones de un Querétaro que tiene muchos pendientes, pero hay algo innegable, el Dr. Miguel Nava Alvarado, es el candidato mejor preparado, con mejores cartas credenciales a evaluar por la ciudadanía, el que se sustenta en los derechos humanos para resolver los derechos fundamentales a que tienen derecho los Queretanos.

Ulises Gómez de la Rosa



Presidente de RSP en Querétaro



Correo: ulisesgrmx@yahoo.com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @Ulisesgrmx