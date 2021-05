Desde la Izquierda|Se cayó el gobierno

Se cayó la línea 12 del metro dejando muertos y heridos, la versión moderna de la caída del sistema se da en otras arenas, en una más real donde termina por derrumbarse el gobierno de López Obrador; la cruda realidad los alcanzó antes del proceso electoral y como era de esperarse los pretextos para esquivar las responsabilidades no tardaron en salir, ya empiezan a hablar hasta de sabotaje, la teoría de la conspiración favorita del Lopezobradorismos fue echada andar.

Se cayó Mario Delgado y su partido Morena, los daños no son solo a la infraestructura, 26 muertos y más de 70 heridos dan fe de una obra con muchas responsabilidades, las columnas que lo soportaban se desmoronaron por tener cimientos hechos a base de pura corrupción, los fallecidos son un lamentable y doloroso testimonio de un gobierno que se derrumba por sí solo y un partido que no se cansa de mentir y traicionar al pueblo.

Se cayó también la pre candidatura de Marcelo Ebrard para el 2024, la tragedia del metro lo vuelve a meter en el ojo del huracán, él es parte de ese pasado conservador, neoliberal y corrupto que mantiene a este país al vilo del desastre, los desvíos millonarios de la mega obra dan cuenta de su auto exilio en Francia, acusa hoy de haber motivación política atrás de la tragedia sin estimar el impacto de una realidad que cobró vidas.

Se cayó la gobernadora Claudia Sheinbaum, no cesaron a nadie ni involucran a ningún alto funcionario, da tiempo de ver cómo salvar la figura del canciller, se ampara en que habrá dictámenes que llegarán después de las elecciones y peritajes confusos para dar espacio a construir una historia y salir del paso, pero hay algo innegable, la línea 12 del metro está cerrada cómo está cerrada la posibilidad de que ganen una elección sostenida con alfileres.

Se cayó la campaña de Celia Maya, promete construir un metro en la ciudad de Querétaro, pilar de una mega mentira para la solución al transporte público, además de inviable, dijo que lo construiría con dinero que se ahorre de la corrupción, triste argumento después de ver el soporte de la línea 12 del metro construida precisamente a través de un mar de corrupción.

Hay molestia e indignación ciudadana, el no mentir, no robar y no traicionar se va a volver hacer patente con otra realidad, van a mentir una vez más para salvar la imagen maltrecha del gobierno, 35 minutos bastaron para intentar explicar lo inexplicable, cuando se ha tardado horas en hablar hasta de historia, los muertos no valieron tanto tiempo; así como no importó el número de muertos por la pandemia, mucho menos importancia tendrán 26 ciudadanos que solo tuvieron la mala suerte de ir en el tren de la corrupción, pasar por debajo de las obras faraónicas mal hechas cuando les cayó encima una loza, una ballena, una estructura de mentiras y corrupción que cobró sus vidas. Pidió perdón al pueblo Maya, a ver si tiene valentía para pedir perdón a los familiares del metro.

Ulises Gómez de la Rosa



Presidente de RSP en Querétaro



