Disco duro / Mortalidad materna, problema persistente 

Según cifras de Coneval, se sabe que el 63.6% de la población ocupada en México carece de acceso directo a la seguridad social (Coneval, 2023). Si observamos la información por sexo, del total de mujeres ocupadas, menos de la mitad de ellas tuvo acceso directo a la seguridad social (poco más de 10 millones).

La falta de acceso tiene afectaciones más graves en grupos vulnerables, como las mujeres de bajo nivel socioeconómico, jefas de familia y mujeres jóvenes. Esta situación de desprotección de las mujeres mexicanas tiene afectaciones a la salud, repercute en la mortalidad materna, la detección oportuna de enfermedades como el cáncer, el acceso a la planificación familiar, e incluso la salud infantil durante los primeros años de vida, la cual se encuentra íntimamente ligada a la salud materna.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Early Institute, elaborada con datos de Coneval, y de la Secretaría de Salud, en México, en el 2016 hubo una razón de mortalidad materna (RMM) de 34.9 defunciones por cada cien mil nacimientos estimados, que se mantuvo en niveles similares en los años siguientes 2017 (34.0), 2018 (32.7), 2019 (33.0) y se incrementó en 2020 (48.9) y 2021 (56.0), para disminuir nuevamente en 2022 (30.4) y 2023 (26.5).

En cuanto al número de muertes correspondientes a dichas tasas, en 2016 ocurrieron 762, en 2017 hubo 737, mientras que en 2018 y 2019 fueron 672. Debido a la pandemia, durante 2020 y 2021 se registró un alza muy significativa en el número de muertes maternas a nivel nacional, 932 y 1059, respectivamente. Mientras que en 2022 hubo una reducción a niveles previos a la pandemia, con 644 muertes maternas, tendencia que se mantuvo en 2023 donde se contabilizaron 556 muertes maternas.

Las principales causas de defunción en el 2023 fueron hemorragia obstétrica (19.4%) enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (16.2%); aborto (8.3%); y complicaciones en el embarazo, parto y puerperio (7.7%).

Si bien la mortalidad materna ha mantenido una tendencia a la baja en los últimos años, es claro que las políticas públicas no han sido suficientes. México no pudo alcanzar el objetivo planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015, en el cual se comprometía a disminuir en tres cuartas partes la mortalidad materna, con lo cual debió llegar a 22 defunciones por cada cien mil nacimientos estimados. Al cierre del 2023 no se alcanzó el objetivo propuesto, pues fue de 26.5.

Una de las principales dificultades para un avance sostenido de la mortalidad materna es la gran heterogeneidad que existe en el país. Es decir, se observan enormes brechas entre entidades federativas: avances sostenidos en algunas de ellas y estancamientos en otras (Freyermuth, 2016).

En una comparación de la RMM entre lo ocurrido en 2002 con respecto al 2022, se observa que, si bien la reducción es prácticamente generalizada, se confirma la heterogeneidad. Estados como Morelos, Baja California Sur y Campeche tuvieron descensos de alrededor de tres cuartas partes de la mortalidad materna mientras que, en Durango, Baja California y Nuevo León ocurrió incluso un ascenso (ver Tabla 1).

Tabla 1. Variación de la razón de mortalidad materna a nivel estatal entre 2002 y 2022 Estado RMM 2002 RMM 2022 Variación Morelos 71.4 15 -79% Baja California Sur 60.9 14.1 -77% Campeche 65.4 16.8 -74% Chiapas 84.1 27 -68% Querétaro 53.1 18 -66% Aguascalientes 24.0 8.2 -66% Yucatán 75.5 29.1 -61% México 65.1 25.4 -61% Zacatecas 46.4 19.6 -58% San Luis Potosí 71.1 31.1 -56% Veracruz 72.6 32.5 -55% Hidalgo 55.7 25.2 -55% Oaxaca 94.3 44.3 -53% Sinaloa 33.7 16 -52% Ciudad de México 54.3 26.2 -52% Puebla 63.5 31.5 -50% Guerrero 93.8 50 -47% Guanajuato 48.9 26.6 -46% Quintana Roo 48.0 26.7 -44% Nayarit 71.9 40.5 -44% Coahuila 42.2 24.6 -42% Sonora 45.0 28.4 -37% Chihuahua 71.4 51.7 -28% Tlaxcala 75.8 63.4 -16% Michoacán 38.5 33.6 -13% Tabasco 32.2 28.5 -11% Tamaulipas 36.2 32.1 -11% Colima 16.3 15 -8% Jalisco 31.4 31.2 -1% Nuevo León 26.5 33.1 25% Baja California 29.5 40.1 36% Durango 38.1 56.1 47%

Estudios recientes muestran que existen determinantes para la disminución de la mortalidad materna tales como: escolaridad de la mujer, atención a emergencias obstétricas, cuidado prenatal y atención profesional del parto, contar con agua potable y drenaje, atención a embarazos de alto riesgo y bajo peso al nacer, violencia contra la mujer, así como, postergar la maternidad y la disminución de la fecundidad (Koch, 2015).

Por lo anterior, las políticas públicas que han demostrado tener impacto en la disminución de la mortalidad materna en el país son aquellas que han incidido en tales determinantes. En ese sentido, en los últimos años algunos estados y a nivel nacional se han impulsado estrategias que mejoran las condiciones de atención, cobertura y de respuesta rápida a diversas situaciones durante el embarazo y parto.

Solo en la medida en que los gobiernos federal y estatales den prioridad a la atención del embarazo, parto y puerperio y generen políticas públicas basadas en evidencia, sostenidas en el tiempo, se observarán avances sostenidos y generalizados en la mortalidad materna del país.





