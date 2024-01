Hola a todas las personas que leen esta columna Diversidades. El viernes 19 de enero de 2024 marcó una fecha decisiva en el calendario electoral local. Ese día se dieron cuatro acontecimientos importantes:

Inicio de las precampañas: si bien el 19 de enero fue el inicio de todas las precampañas, los medios de información sólo registraron el inicio de precampaña de dos precandidatos del pan: Josué “Chepe” Guerrero para la presidencia municipal de Corregidora y de Felipe Fernando “Felifer” Macías para la presidencia municipal de Querétaro. Ninguna otra precandidatura tuvo la amplia cobertura de esas dos. Mucho tuvo que ver que para ese día 19, los partidos Morena-PVEM-PT y PAN-PRI-PRD, no habían anunciado si iban en coalición o no y por parte de MC y Querétaro Seguro, no habían anunciado oficialmente a ninguna persona como precandidata seleccionada, entre todas las que se inscribieron a sus procesos internos de selección.

Fecha máxima para anunciar coaliciones: Los partidos que decidieron ir en coaliciones a nivel federal, se esperaron hasta las últimas horas del 19 de enero para anunciar su decisión a nivel local, que fue: por parte de Morena-PVEM-PT, ir en coalición local y en el caso del PAN-PRI-PRD, no ir en coalición y anunciando que irán en candidaturas comunes en ciertos distritos y municipios, pateando el bote de la fecha límite para esa decisión hasta marzo de 2024.

Inicio de recolección de firmas para las candidaturas independientes: Ese mismo 19 de enero inició el periodo para las nueve candidaturas independientes que el IEEQ declaró procedentes a finales de diciembre 2023. Dichas candidaturas tendrán del 19 de enero al 17 de febrero de 2024 para recolectar el 2% de firmas del padrón electoral de su municipio o de su distrito electoral local. Ya veremos cuántas candidaturas independientes logran juntar las firmas necesarias en menos de un mes.

Presentación pública de la Agenda Ciudadana Incluyente 2024: Si bien este evento no es parte del calendario electoral establecido por el IEEQ, las organizaciones civiles agrupadas en la Confederación de Organizaciones Civiles (Cívica) y en el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, A.C. (Frente Queretano), decidieron presentar en una conferencia de prensa dirigida a la sociedad queretana, la Agenda Ciudadana Incluyente 2024, trabajada con más de treinta organizaciones de la sociedad civil. Los documentos fueron compartidos ese día y los puedes consultar en la siguiente liga: Documentos Agenda Ciudadana Incluyente 2024 . La Agenda Ciudadana Incluyente 2024 contiene un documento de presentación que explica en qué contexto se creó la agenda y cuáles son sus principales objetivos. Ese documento habla de lo que la ciudadanía espera de sus gobiernos, una reflexión acerca de cómo la ciudadanía puede influir en los procesos electorales, sobre todo en elecciones con alto grado de abstencionismo, se hace una razonamiento de lo que son las políticas públicas y la importancia de los contrapesos y equilibrios para evitar tentaciones autoritarias, así como la importancia de fortalecer la gobernanza, entendida como el binomio sociedad-gobierno y que trabajan juntos para transformar sus sociedades, pero para eso se requiere generar una confianza mutua, que se construye en base a la madurez de un gobierno que reconoce sus límites estructurales y decide innovar desde su interior, bajo un ejercicio democrático del poder, creando “hombro a hombro” con la ciudadanía, las respuestas flexibles de atención pública que requiere un entorno cambiante en el siglo XXI.

Los cuatro ejes de la Agenda Ciudadana Incluyente 2024: La agenda está construida en cuatro ejes: derecho a la ciudad, medio ambiente saludable, seguridad-justicia y paz y participación ciudadana. Cada eje está dividido en tres niveles: municipal, legislatura local y congreso federal. El plan es presentarla a las organizaciones sociales de todo el estado de Querétaro durante el resto de enero y febrero, para refinarla y tener la versión final de la agenda federal lista para ser presentada a las candidaturas a puestos de elección federal en marzo y a las candidaturas a puestos de elección local en abril, para que la conozcan y la firmen. Los resultados de quiénes la firmaron y quiénes no la firmaron serán publicados días antes de la elección, para que la ciudadanía tenga la información necesaria para ejercer un voto informado el 2 de junio de 2024.

¿Te interesa participar o conocer más de la Agenda Ciudadana Incluyente 2024? Así es que queridas amigas y amigos, si a ti te interesa que presentemos la Agenda Ciudadana Incluyente en tu escuela, universidad, organización social, empresa, agrupación vecinal, etc., así como participar en su refinamiento vía transversalización con perspectiva de género y de no discriminación, mándanos un email a civicaqueretaro@gmail.com y con gusto agendamos una reunión.









*Vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico