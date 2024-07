Hola queridas lectoras y lectores de esta columna Diversidades. Les cuento que el próximo domingo 14 de julio es el día Internacional de la Visibilidad de las personas No Binaries y tiene como objetivo que la sociedad en su conjunto conozcamos más del tema, las respetemos y reconozcamos su derecho a existir como parte de una sociedad multicultural e incluyente, como lo establece nuestras constituciones mexicana y queretana.

El domingo pasado, la iglesia incluyente a la que asisto, dedicó el servicio de fé a la visibilidad no binarie y se usó el texto bíblico que hablan del eunuco bautizado por Felipe (Hechos 8:26-39), como base de la reflexión del pastor acerca de la representación del amor incondicional de la Divinidad para con todas las personas, incluidas las que no caen en el espectro tradicional binario. Cuando llegó el turno a la reflexión comunitaria, quedó claro que la mayoría de la gente no tenía mucha idea de la existencia de las personas no binaries. La congregación decía que tenía claro lo que eran las personas gays, lesbianas y bisexuales, porque la mayoría tiene familiares o conocidos con esa orientación sexual; también conocen a las personas trans-cisgnéro, porque en la congregación hay mujeres y hombres trans; pero fue obvio el desconocimiento de las personas no binaries porque no conocían a ninguna y todavía hay poca visibilidad. Alguien planteó que quizá no era que tuvieran poca visibilidad, sino que solemos asumir identidades, sin haber hecho la pregunta correcta….y todas dijimos ¿cuál es esa famosa pregunta correcta? La respuesta fue, preguntar respetuosamente su nombre y con qué pronombre quieren que les tratemos, si como ella, él o elle y con esa simple pregunta, abrir un espacio seguro para la visibilización de las personas no binaries. Finalmente Lupita, la señora mayor de la congregación con 82 años, levantó la mano y dijo que agradecía el conversatorio tan abierto, porque ahora ya sabía qué preguntarle a su nieta, ya que nos contó que cuando se refería por el pronombre de ella, su nieta movía la cabeza y sólo le decía ¡ay abuela!, y que la próxima vez que se vieran, utilizaría la famosa pregunta correcta y le diría: ¿con qué pronombre quieres que te llame?

En ese conversatorio uno de los activistas puso sobre la mesa las últimas cifras de un estudio hecho por la organización Yaaj, en colaboración con el Instituto Williams de la UCLA con datos del INEGI y que ha compartido en sus redes sociales:

En México, más de 340,000 personas mayores de 15 años se identifican como no binarias, lo que representa el 38% de la población de género no conforme.

La mayoría de estas personas son menores de 24 años y solteras, según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género.

86% de las personas no binarias México descubrieron su identidad antes de los 17 años.

Casi la mitad (43%) de las personas no binarias en México reportaron haber tenido pensamientos suicida en algún momento.

Un cuarto (26%) de estas personas intentó suicidarse en algún momento.

Las razones más citadas incluyen problemas familiares o de pareja (51%), problemas de salud (26%) y dificultades escolares (24%).

Y finalmente yo les recordé que en este momento se esta discutiendo en la LX Legislatura la iniciativa presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, cuyo parte medular es posibilitar hacer el cambio de identidad de género por vía administrativa, en lugar de sólo a través de un amparo y la importancia de que la rectificación de las actas incluya los géneros mujer, hombre y persona no binarie, como actualmente ya se puede hacer en varios trámites federales de identidad, como lo es en el expedición de pasaportes por parte de la SRE y credenciales para votar emitidas por el INE.

Terminamos el servicio de fe dedicado a la visibilidad no binarie con más conocimiento de la realidad que vive la comunidad de personas no binaries o NB como también se llaman y orando para que La Divinidad toque los corazones de todas las diputadas y diputados de la LX Legislatura Queretana, para que a la brevedad, Querétaro se convierta en el estado 25 de la República en permitir el cambio de identidad de género por la vía administrativa, ya que este derecho es un derecho llave, que abre las puertas a la educación y al empleo sin discriminación para las personas Trans y NB.





*Vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico