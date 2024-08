Diversidades | Justicia para Héctor García ya          

La justicia demorada es justicia denegada

William E. Gladstone





Hola queridas lectoras y lectores de esta columna Diversidades. Esta columna está dedicada hoy a comentar sobre el caso de Héctor García, quien fue brutalmente asesinado el 21 de junio de 2022 en la colonia Carretas de la ciudad de Querétaro. Héctor fue un maestro del estilismo muy conocido y querido en la ciudad. Su crimen conmocionó a sus alumnas y alumnos y sobre todo a la comunidad LGBTIQ+, que súbitamente despertó de la alegría con la que más de diez mil personas habían celebrado la 6ª. Marcha de Orgullo y Dignidad tan sólo tres días antes. El 29 de junio de 2022, en mi calidad de vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico junto a otras personas activistas de los DDHH, tuvimos una reunión con autoridades de la Fiscalía de Querétaro en la Defensoría de Derechos Humanos, allí expresamos el requerimiento de que dicho asesinato se investigara bajo el protocolo de crimen de odio que se le entregó a la Fiscalía de Querétaro, y no se diera carpetazo con la vieja táctica del “crimen pasional” ya que Héctor fue asesinado en su academia con lujo de violencia, era una persona muy conocida en la comunidad LGBTIQ+ queretana y además fue asesinado en el mes del orgullo LGBT+ y en la misma fecha del asesinato en 2005 del activista de la diversidad sexual Octavio Acuña. Varios de esos hechos, son considerados elementos simbólicos indicativos de violencias por odio a la comunidad LGBTIQ+ en el “Protocolo de Investigación de crímenes motivados por prejuicios y odio contra la población LGBTIQ”, cuyos autores son el master Rodrigo Jiménez Sandoval, jurista defensor de las personas en condiciones de vulnerabilidad y el psicólogo-criminalista Gabriel Álvarez. Este maravilloso protocolo de 54 páginas establece una ruta para dilucidar si un crimen es motivado por odio y prejuicio o no y poder de esa manera a evitar la impunidad y que quien imparta justicia sancione como corresponda.

El 29 de septiembre de 2022, a través de un mensaje en X (antes Twitter), la Fiscalía del Estado de Querétaro comentó lo siguiente: “Está detenido el posible interviniente en la muerte de un hombre, en hechos ocurridos el 21 de junio, en la colonia Carretas, en el municipio de Querétaro. Derivado de la investigación, se conoció que ambos se conocían y convivían regularmente”. Ese mismo día, a través de un medio de comunicación local universitario se supo que “La Fiscalía confirmó que el presunto responsable fue el último que ingresó al negocio previo al ataque, además de que se realizó un cateo tras el cual se localizaron “diversos indicios que abonaron al esclarecimiento de los hechos”, entre ellos, documentación, prendas de ropa, casco para motociclista, un teléfono celular, entre otros”.

Grande fue la sorpresa cuando a través de un video en la cuenta @justiciaxhector, creada en julio de 2024, nos enteramos que “el criminal hizo más de 83 cortes en el cuerpo de Héctor y una herida fatal en su cuello que le quitaría la vida, y siguió golpeando el cuerpo de Héctor ya sin movilidad. Y a pesar de las pruebas contundentes, el Tribunal Superior de Justicia terminó el juicio con una terrible INJUSTICIA, dejando al presunto asesino libre, debido a la negligencia de la Fiscalía y dejando un caso impune y a una familia sin justicia por más de dos años. Exigimos a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro que rectifique esta injusticia y brinde la justicia que Héctor y su familia merecen”.

El 5 de agosto de 2024 nos enteramos por medios de comunicación, que la familia de Héctor García interpuso un amparo tras la sentencia donde fue absuelto el presunto responsable del asesinato de Héctor y la magistrada Mariela Ponce Villa declaró lo siguiente a los medios: “El crimen suscitado el 21 de junio de 2022 en la colonia Carretas tuvo sentencia absolutoria en marzo de 2024, sin embargo, en junio se subió a la Sala Penal y hasta no haber un análisis de los magistrados, se darán más detalles del tema. Yo pedí que reservemos la información porque está pendiente la resolución de la apelación en segunda instancia”.

Hoy es tiempo de volver a exigir lo que escribimos en el Twitter del Frente Queretano ese 22 de junio de 2022: “Demandamos el rápido esclarecimiento de este asesinato y que se investigue con perspectiva de Género”. La justicia debe llegar en este caso, ya grabado en la memoria histórica de las personas de la comunidad LGBTIQ+ queretana, como el segundo crimen de odio del que se tiene conocimiento en el estado, en este siglo XXI.

¡¡¡Nunca olvidaremos los nombres de Octavio Acuña y Héctor García, víctimas de crímenes de odio y de impunidad!!!









*Vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico