Hoy inicia oficialmente la primavera en nuestro hemisferio y aquí en Querétaro ya se siente el calorón de lo que seguramente será una primavera caliente y seca, tanto por el cambio climático, como por el arranque de las campañas federales el 1 de marzo y definitivamente se volverá ardiente y apasionada a partir del 15 de abril que inicien las campañas locales.

Personalmente pensé que las campañas federales iban a arrancar con toda la energía, y que les íbamos a ver saturando foros y medios de comunicación, pero no ha sido el caso, andan como a medio gas, seguramente cuidándose del INE que contabiliza prácticamente todo como parte de los gastos de campaña, y esperando a que llegue el 15 de abril, donde ya echarán toda la carne al asador.

Por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil queretana, hemos visto ya muestras de querer incidir en esta elección. Las OSC saben que en esta elección, a ningún partido político le alcanza solo con convencer a su militancia para ganar, hoy más que nunca, se espera una elección plebiscitaria, con altos niveles de participación y donde las y los ganadores serán, en la mayoría de los casos, producto del voto del sector de los indecisos o switchers. Esta situación particular la están aprovechando las organizaciones civiles para reclamar espacios en la mesa de gobernanza y que sus causas sean, no sólo escuchadas con oídos amables, sino tomadas en cuenta, tanto en las campañas, como a la hora de hacer avanzar leyes y políticas públicas que las hagan realidad.

Es por eso que hemos visto en las noticias, diferentes grupos ciudadanos que se han tomado el tiempo y esfuerzo en crear las llamadas agendas ciudadanas, lo que demandan como acciones a ser tomadas en cuenta por las diferentes candidaturas.

En esta misma semana vimos el inicio de firmas de la Agenda Ciudadana Incluyente 2024, preparada por OSC agrupadas en Cívica y el Frente Queretano, así como la firma de la Agenda Azul: Hacia un futuro sostenible del agua en Querétaro, preparada por personas expertas de las hélices de la academia, empresas consultoras y de las comisiones tanto federal como estatal que tienen a su cargo la gestión del agua y que conforman el Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro. También vimos que varios grupos ambientalista del estado urgieron a las y los candidatos, a incluir una agenda ambiental Integral con una visión de sostenibilidad en sus propuestas de campaña. Por otra parte, estudiantes y organizaciones juveniles anunciaron en los medios de comunicación que también entregarán a las y los candidatos, la Agenda Juvenil por la No Discriminación Querétaro 2024.

En las conferencias de prensa de la Agenda Ciudadana Incluyente, la pregunta que consistentemente hacen los periodistas es: ¿Y cómo se asegurarán de que al ganar, las y los candidatos cumplan con lo firmado? La respuesta es que, en esta tercera edición de la Agenda Ciudadana Incluyente, el documento firmado dice claramente que de ganar, las y los candidatos establecerán mesas de trabajo para juntos, funcionarios electos y las OSC de la agenda, podamos hacer avanzar dichas causas. Además, el Observatorio Estatal de Derechos Humanos de la UAQ, se ha encargado de redactar los documentos de la agenda con base en indicadores de medición que facilitará la evaluación periódica de su avance, durante los tres o seis años de estar en los cargos ganados en esta elección.

Queda claro que la sociedad civil queretana ha madurado y se ha profesionalizado y ya no demanda sólo ser escuchada con oído amable y condescendiente por los políticos profesionales, ahora se asume como la cuarta hélice de la propela de la gobernanza y está demandando su lugar en la mesa de toma de decisiones, como lo declaró Waltter López durante la ceremonia de firma de la Agenda Ciudadana Incluyente 2024: “Esta agenda es un ejercicio de incidencia política de las OSC que la creamos y contiene las principales causas, pero también las propuestas de solución a temas torales que nos afectan a todas las personas que vivimos en Querétaro; no hay vuelta atrás, demandamos sentarnos como iguales en la mesa de gobernanza, y contribuir con nuestra visión y experiencia a acelerar la toma de decisiones que no pueden retrasarse más por cuestiones meramente partidistas”.





*Vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico