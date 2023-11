Diversidades | Los Gay Games Guadalajara 2023

Jalisco de Iguales





Hola amigas y amigos de esta columna #Diversidades. En esta ocasión les contaré de los Gay Games, que se están llevando a cabo en Guadalajara del 3 al 11 de noviembre de 2023, siendo la primera vez en la historia en desarrollarse en una ciudad de Latinoamérica. Los Gay Games son los Juegos Mundiales de la Diversidad y son el evento multideportivo y cultural más grande e importante del mundo dirigido a la comunidad LGBTIQ+ y a todas las personas aliadas, que se celebra cada 4 años y donde todas las personas pueden ser, expresarse y vivirse sin miedo.

Nacen con el fin de crear espacios seguros para la participación activa de todas las personas que les gusta practicar deportes en el mundo, sin importar su género, sexo, orientación sexual, religión, nacionalidad, origen étnico, habilidades físicas y mentales, o inclusive creencias. Su fundador, el Dr. Tom Waddell creó los Juegos en 1982, y se celebraron por primera vez en San Francisco, con el objetivo de promover la igualdad, la inclusión y la diversidad a través del deporte y la cultura, así como contribuir a reducir las brechas que impedían (e impiden hoy en día), el acceso a los espacios libres de violencia para la comunidad LGBTIQ+ y el ejercicio pleno de su personalidad. De igual manera, los Gay Games nos invitan a repensar los valores y las prácticas que imperan en varios deportes, donde las personas de la diversidad sexual son condenadas desde la estigmatización, la burla, la segregación, la exclusión e incluso la violencia física. Es una oportunidad para que toda una ciudad, todo un país y más allá de nuestras fronteras fomenten los espacios deportivos y culturales seguros y diversos, los espacios que promuevan la igualdad y no discriminación motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Los Gay Games Guadalajara 2023 iniciaron con una caminata llamada Rainbow Run, que partió de la explanada del Centro Cultural Cabañas y que recorrió los principales lugares del centro histórico, haciendo varias paradas para disfrutar de actos culturales presentados por artistas locales de la comunidad LGBTIQ+ de Guadalajara. El Rainbow Run simboliza la unidad, el respeto y el apoyo mutuo en un ambiente festivo y lleno de alegría. Una oportunidad para que la gente local conozca acerca de los Gay Games y sientan el espíritu de los Juegos. Fue emotivo ver desfilar junto con las y los atletas y ciudadanía LGBTIQ+, a un grupo de pastoras y pastores de las Iglesias Incluyentes de la Comunidad Metropolitana, llegados a Guadalajara de diferentes ciudades del país, para celebrar su Retiro Espiritual Anual con el lema “Corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante (Hebreos 12:1)”.

Como era de esperarse, la bella ciudad de Guadalajara se engalanó de los colores del arcoíris y se ha volcado a celebrar los juegos olímpicos LGBTIQ+, -como popularmente los han bautizado en dicha ciudad-, que durante sus nueve días de duración, se llevarán a cabo 22 deportes en competencia, 3 eventos deportivos en exhibición, 2 galas en exhibición y múltiples eventos culturales, que serán una experiencia memorable para participantes y espectadores de todo el mundo, y consolidan el legado de inclusión, igualdad y diversidad de los Gay Games.

Algunas personas activistas de Guadalajara se han pronunciado al respecto de los Gay Games y su impacto en los derechos de las personas LGBTIQ+ de Jalisco y de México, por ejemplo, Alejandro Serratos ha declarado que: “Guadalajara, considerada antes una de las ciudades más conservadoras de México, recibe a los Gay Games, como una estrategia para visibilizar la diversidad sexual y reivindicar sus derechos. Son un trampolín para lograr nuestros derechos, para que se siga avanzando y para estar dentro de la agenda prioritaria de nuestro Gobierno”. Por su parte, Jaime Cobián, fundador de la organización CODISE, A.C. y uno de los primeros activistas LGBTIQ+ en Guadalajara, recordó que en 1991 intentaron que fuera sede del Congreso Internacional de Gays, Lesbianas y Personas Trans, pero hubo expresiones violentas y homófobas de la sociedad y el Gobierno estatal que impidieron su realización. Por ello, consideró que tener los Gay Games es una “reivindicación” tras ese rechazo y una forma de impulsar los derechos de esta población que aún no están consolidados. “Es importante la visibilidad, el apoyo que se está dando, pero lo más importante es que están abonando al cambio cultural, que es el mayor de los problemas. Necesitamos esa sensibilidad para que la sociedad cambie el chip de aceptarnos, de tratarnos con respeto, con inclusión. En muchas partes del país no está todavía muy bien aceptado el darnos u otorgarnos derechos, y los congresos, los ayuntamientos no le han apostado a ello, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que sus reglamentos atentan contra los derechos humanos de nuestra población y son inconstitucionales”

Como ven amigas y amigos, México ya cambió y hoy, el Jalisco que ayudó a construir los símbolos de la mexicanidad a través del cine nacional, con sus actores vestidos de charros y tomando tequila mientras cantaban una ranchera, ha evolucionado y está resignificando lo que es ser Jalisciense, desde una visión de derechos humanos, mucho más incluyente y ayudando a construir una nueva imagen de México, uno mucho más diverso, donde todas, todos y todes quepamos y gocemos en la realidad, de las libertades y derechos consagrados en nuestra constitución. Jalisco no te rajes!!!!

con información de:

https://gggdl2023.org/los-juegos-a-traves-de-la-historia/

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2023/guadalajara-recibe-los-gay-games-2023-evento-deportivo-de-la-diversidad-sexual-mas-grande-del-mundo.html

Vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico