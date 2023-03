Diversidades | Nuevas Masculinidades

¿Qué podemos aprender de los hombres adolescentes y jóvenes varones menores de 25 años?

Como todas y todos nos dimos cuenta, el 8 de mayo se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres. Es evidente que hoy por hoy, el movimiento social más importante de México es el movimiento feminista, que a través de muchos años ha logrado permear a amplias capas de mujeres, sobre todo mujeres adolescentes y jóvenes, que ante la frustración de ver que sus demandas avanzan a cuenta gotas, ya desde hace años han decidido tomar masivamente las calles de todas las ciudades de este país, para hermanarse y demandar cambios profundos, no sólo en las leyes y políticas públicas, sino también en lo personal, ya que es político y en la raíz de su opresión, que saben perfectamente que es el sistema patriarcal-colonialista-racista, al cual están fisurando y erosionado todos los días….hasta que cómo ellas gritan en las calles, lo terminen tirando….y construyendo un mundo nuevo, libre de violencias, donde la Igualdad total, la Justicia sin discriminación, los cuidados para las cuidadoras y la paz personal, social y política sean la nueva normalidad para todas las personas de México.

Mientras tanto, ¿Qué pasa con los hombres mexicanos?, ¿Cómo perciben y están reaccionando a todos esos cambios que las mujeres están provocando a su alrededor?

En un primer intento muy simplificado de dar respuestas a esas preguntas, y en base a mi experiencia, dividiría la diversidad de ese 48% de personas del país que son hombres en varios grupos:

Los hombres mayores de 40 años: Tienen claro que desean un mundo más igualitario para sus hijas, pero todavía no lo procesan igual para sus esposas, parejas o compañeras de trabajo, que de vez en vez les recuerdan que el mundo ya cambió y que ya no pueden actuar como sus padres o abuelos sin consecuencias.

Los hombres entre 25 y 40 años: Son la generación sándwich, ya que se sienten presionados por todos lados: sus novias, parejas y compañeras de trabajo les recuerdan siempre que ellas ya cambiaron y que no son ni actuarán como sus madres o abuelas. Para esta generación de hombres, el mundo ya cambió y ellos deben hacerlo rápidamente o serán expuestos en los tendederos feministas como acosadores, abusadores, violadores o quedarán en el ostracismo del neologismo onvres.

Los hombres menores de 25 años: Generalmente son chicos cool, ya que la mayoría nació en este siglo XXI con la tecnología y las redes sociales a su disposición y donde nuestra constitución mexicana se reformó para prohibir la discriminación de cualquier tipo. Una amplia mayoría traen un chip cultural que entiende que todas las personas son iguales y están siendo educados por sus madres para ser autosuficientes y no depender de los cuidados de una mujer…que hay que ser recíprocos en todo y por lo tanto, sus porcentajes de aceptación de la diversidad humana es mucho mayor que las generaciones anteriores y pueden interactuar de una forma más positiva y empática con mujeres, personas LGBTIQ+, personas indígenas, con discapacidad, etc. Esta generación esta rompiendo con el tabú de que los hombres no deben mostrar sus sentimientos y establecen relaciones con las mujeres, mucho más sanas e igualitarias que sus pares de generaciones anteriores.

¿Qué podemos aprender de los hombres jóvenes y adolescentes menores de 25 años que tienen relaciones saludables con las mujeres? Pues lo mismo que ya nos dijo Lydia Cacho en su libro “Ellos hablan”, donde entrevistó a varios de los hombres más crueles y violentos que estaban presos en las cárceles mexicanas y que a la pregunta de ¿cómo te volviste violento? respondían que lo habían hecho para sobrevivir en sus barrios, para que no los percibieran como débiles, porque a las débiles (mujeres) y a los débiles (personas LGBTIQ+), les esperaba una vida de abuso, de violencias y en muchos casos de muerte. En resumen, la violencia se APRENDE.

Por eso es de aplaudir que tan sólo hace unos días, los jóvenes de la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro, hayan ofrecido dar capacitación gratuita en “nuevas masculinidades” a los hombres de los partidos políticos queretanos; con el objetivo de entender en qué momento de la historia viven y luchar desde los espacios masculinos en el derrocamiento del sistema patriarcal-colonialista-racista que nos enseña a los hombres a relacionarnos principalmente desde las violencias y el poder desde muy temprana edad.

Es hora que las instituciones de gobierno entiendan -e inviertan recursos-, que si se quiere realmente proteger a las niñas y mujeres y lograr un mundo libre de violencia, es necesario educar para que más niños, adolescentes y jóvenes hombres se den cuenta que en el siglo de las mujeres, no tendrán cabida si siguen reproduciendo los patrones de comportamiento violento de sus padres y abuelos; que otro mundo es posible, donde los varones podamos romper el silencio que se nos ha impuesto para hablar de nuestras emociones así como de nuestra salud física y mental y entonces lograr que más hombres jóvenes no tengan que pasar por los tragos amargos de una deconstrucción a fuerza y podamos todas, todos y todes, construir ese famoso Humanae, donde entendamos que todas y todos somos iguales, libres y que nuestra diversidad es una riqueza que en vez de separarnos por sexos, géneros o roles, la apreciemos como una riqueza más del ser humano. Ya lo entendían los Mayas cuando se saludaban de esta forma: In’Lak ech = Yo soy otro tú.