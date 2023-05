Queridas lectoras y lectores, quiero decirles que esta columna está dedicada a todas las madres queretanas y mexicanas, y les deseo que este 10 de mayo puedan tener la oportunidad de disfrutar del amor y la compañía de sus hijos, hijos e hijes, tanto biológicos como por elección.

La preparación de este artículo no fue fácil, ya que actualmente en México, este tema -como tantos otros-, provoca sentimientos variopintos: por una parte, están las familias que siguen reuniéndose de la forma tradicional, teniendo el privilegio de poder celebrar juntas y juntos a la mamá, ese ser humano que nos dio la vida, nos crio y cuidó en la infancia y nos apoyó a forjar un camino en la vida. Por otro lado, están las familias que, desgraciadamente crecen todos los días, donde las huérfanas y huérfanos de feminicidios tienen que repararse lo más pronto posible, del dolor de saber que su madre fue asesinada, para poder seguir viviendo y este día no es nada agradable. Qué decir de las niñas y niños que viven en orfanatorios porque han sido abandonados por sus madres y padres, y que este día no tienen algo que celebrar. Y también están aquellas madres que viven el infierno de buscar a sus hijas e hijos desaparecidos, que se les han esfumado de esta vida, sin siquiera poder tener la suerte de tener un cuerpo para enterrar, sí esas madres que ahora están siendo asesinadas por esos grupos que no quieren que las madres buscadoras les hagan ruido en sus territorios, descubriendo tumbas clandestinas.

Personalmente me impactó el número que dio la responsable del instituto de la mujer del municipio de Querétaro, donde menciona que el 92% de los apoyos psicológicos y jurídicos de ese instituto municipal han sido para madres que han sufrido violencia física y violencia económica. Se me enchinó la piel al saber que vivimos en un municipio donde el 92% de los apoyos para mujeres, están siendo solicitados por aquellas mujeres que son madres y que sufren una doble violencia: por ser mujeres y por ser madres. Este dato indica que ser madre en México no es fácil y muchas veces esa situación esta muy alejada de la imagen edulcorada que nos muestran en las campañas de marketing.

Por otro lado, también rescaté historias hermosas y poco visibilizadas, de madres que haciendo a un lado los prejuicios, se abrieron paso en sus sociedades por jugar ese papel de crianza amorosa e incondicional, como es la historia de Mariela Muñoz, mujer trans argentina que nació el 24 de diciembre de 1943 en Lules, pueblo de la provincia de Tucumán. A los 16 años empezó a cuidar niñas y niños de madres adolescentes y solteras. En particular cuidaba a los que habían sido abandonados por sus madres, o que no podían ocuparse de ellos. Su historia fue conocida públicamente en 1993, cuando un juez de menores decidió retirarle la custodia de tres niños que ella había criado como suyos, además fue condenada a un año de prisión en suspenso. El debate, sobre la posibilidad de que una mujer trans pudiera criar niños, contribuyó a la visibilidad de todos los derechos de las personas transexuales. En 2016 se publicó el documental Amor a paso de gigante, que relata la vida de Mariela Muñoz, quien partió de este mundo el 5 de mayo de 2017.

Así como Mariela, muchas mujeres trans -invisibilizadas todavía-, han sido madres de crianza de niñas y niños en todo el mundo.

En este día, les mando un abrazo cariñoso a todas esas madres que han decidido valientemente tener, criar o cuidar a los niños y las niñas en este mundo tan caótico y convulsionado, para todas ellas, heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans, mi reconocimiento y cariño por decidir ejercer el valiente rol de madre, un papel para toda la vida.