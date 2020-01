Las virtudes de algunos políticos





Manuel Bartlett Díaz, es uno de esos políticos encumbrados en las alturas del poder, que de repente se vuelven famosos. No por sus virtudes o por las obras de caridad que hagan, si es que las hacen, sino porque cometen errores tan graves que siempre recordarán sus contemporáneos y las siguientes generaciones inclusive.

Manipular los votos cuando agonizaba el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), es una de las habilidades del entonces secretario de Gobernación. “Las máquinas no votan”, ha dicho Bartlett cuantas veces le han preguntado sobre el fraude electoral que diseñó para hacer ganar a Carlos Salinas de Gortari, en 1988.

Bartlett Díaz sigue siendo famoso. No hace mucho tiempo le descubrieron propiedades inmobiliarias que –dicen- no declaró antes de asumir la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad. Según la ley en la materia, los funcionarios públicos no tienen obligación de declarar las propiedades de sus familiares. Parece que este es el caso.

Javier García Paniagua, hijo del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, no era generoso en sus comentarios que hacía frente al periodista Julio Scherer García, aludiendo a otros políticos famosos, como los expresidentes Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Echeverría –afirmaba- era responsable de los hechos del 2 de octubre de 1968. Aseguraba que el entonces secretario de Gobernación no conocía la solidaridad. Decía que había sido fiel sólo a su propia persona, y que, pretendiendo la presidencia de México, había ocultado la cara cuando su jefe navegaba en la inmundicia que propició la matanza de estudiantes. De López Portillo prefería no hablar. Y lamentaba que siendo culto y carismático, hubiera hecho lo que hizo. A De la Madrid le ponía el traje de la opacidad, pese a que –decía- en veces llegaba a inspirar algún sentimiento. Decía que Salinas tenía una inteligencia dañina para el país, y que había sido egoísta hasta los confines del exceso; y a Zedillo, de quien decía que gobernaba con cautela, era tan miope –afirmaba- que no había otro mundo además del suyo propio.

Scherer García cuenta en su libro Vivir (Grijalbo, 2012), que el presidente Carlos Salinas aceptó ayudarlo con publicidad, para solventar algunos problemas económicos que tenía la revista Proceso; y mucho tiempo después, cuando lo hizo, les propuso a algunos colaboradores del semanario, que relevaran de su cargo a Scherer. De otras diabluras más del hoy expresidente escribió el periodista.

No es el único. Millones de mexicanos recuerdan el alzamiento zapatista, que en enero de 1994 desengañó a los gobiernos de muchas naciones, que habían creído la mentira de Salinas, esa de que con la firma del TLC, México entraría al primer mundo.