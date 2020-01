Lágrimas de alegría





El despachador de gasolina está contento. A sus casi sesenta años sigue creyendo lo que cree desde el día en que, malo para estudiar como creía que era, sus papás le dijeron que no tenía más opciones que salir a trabajar para contribuir al sostenimiento del hogar.

-Me empecé a ganar mis centavos haciendo mandados en los mercados –dice sonriendo, y jala la manguera para depositar el combustible en el auto-. Y míreme ahora: ya tengo una hija que es licenciada y un ingeniero.

Tiene como filosofía de la vida, que no es necesario tener muchos estudios para triunfar si uno tiene ganas de hacer algo y empeñarse en lograrlo. Así se lo dijo a su esposa cuando eran novios.

-¿Y de qué piensas mantenerme? –le dijo ella.

-Pos´ de aquí –le contestó, y con una ojeada rápida mira la gasolinera-. Hay días malos como en todo. Pero de que sale, sale; nomás hay que echarle ganitas…

Los que hoy son sus suegros dudaron también cuando fue a pedirles la mano de su prometida. Sus dudas se fueron disipando al paso del tiempo.

-Ora hasta el suegro me invita el tequilita y las cervecistas cuando nos invitan a comer.

Mientras lava el parabrisas y el medallón, dice que hasta sus cuñados y concuños lo felicitan por tener casa propia, “una pantalla grandota para ver los partidos”, un coche que compró ya usado, una hija que es licenciada y un hijo que es ingeniero. Todo, sin deberle dinero a nadie.

-Porque estaré jodido pero lo honesto no se me quita, y todo lo que tengo lo he comprado de lo que gano aquí.

Chequeando cuánto aire tienen las llantas del auto recuerda el día en que le dieron el título a su hija.

-Uno de los profesores que habló, me puso de ejemplo frente a los demás papás. A mí me ardían las orejas. No porque me avergüence de ser lo que soy, sino porque los jefes de las demás licenciadas son personas muy acá. Caminan así, muy derechitos, mirando de lado a los demás. Y ese día, hasta se despidieron de nosotros.

Antes de ir a hacer la factura electrónica, dice que se sintió el más afortunado de los hombres el día de las titulaciones de sus hijos.

-Porque yo de puro milagro sé hacer cuentas.

Tras recibir el pago por el combustible despachado, recuerda que en las titulaciones de sus hijos lloró mucho. Tenía tres razones:

-Porque no estaban mis jefecitos para que vieran que he hecho, a pesar de todo; porque tengo a mis hijos que ya son profesionistas, y porque tengo a mi esposa todavía… Y mire que a veces he sido medio canijo… Igual le pido a Dios que mis hijos sean tan felices como somos nosotros.