La pechuga malquerida





La empleada del restaurant sabía que del caldo de pollo la pechuga no le agradaba al paladar. Sabía también que cualquiera otra pieza del ave podía incluir. No sólo lo sabía, se le dijo con insistencia, que no incluyera la pechuga.

-¡Ya lo sé! –dijo con algo de enfado después de asentir con la cabeza repetidamente.

Cada uno de los demás comensales que estaban a la mesa tenía una carta ante sí y pidió lo que apetecía según la guarnición que el guiso tenía. Cuando se lo pedían, la empleada detallaba en qué consistía un determinado platillo y escribía la orden en una libretita donde apuntaba las órdenes.

Se metió a la cocina y dijo en voz alta lo qué habíamos pedido en esta mesa, y gritando dijo que al caldo de pollo no le fueran a poner pechuga sino muslo, por ejemplo. Las cocineras siguieron con lo que ya cocinaban y, tal vez, empezaron a preparar las nuevas órdenes mientras en la mesa el chacoteo distraía los estómagos hambrientos en esas horas de la tarde.

El calor de la calle se metía al restaurant por la puerta, y ni los ventiladores de rehilete que pendían del techo lo sofocaban, de modo que mientras les servían sopa del día, guisos y café para acompañar el postre, que eran unos pastelitos, los comensales sacaban de tanto en tanto sus pañuelos y con aires de fiesta familiar celebraban las anécdotas que escuchaban. Bebieron tanta agua de sabor que fue necesario pedir más jarras. Así sucede en Jalpan.

Sin dejar de disfrutar las bromas que se hacían, esperaron con paciencia infinita que la empleada saliera de la cocina y fuera colocando poniendo los platos de sopa, los guisos, el café y enseguida los pastelitos y algunos otros postres. Y acordándose de las recomendaciones, se volvió hacia acá y dijo:

-Ya le traigo su caldo.

Cuando los comensales estaban ya en la sobremesa llegó con el caldo de pollo, acompañado de verduras y un muslo más una ala. Sin dejar de reír y en veces aplaudir, dejaron de celebrar y la siguieron con la vista hasta donde ella puso el caldo.

-Le dije que sin pechuga, porque no me gusta la pechuga.

Casi enojada, dijo:

-¡Pos´no se la coma!

Todos rieron.

Ese fue el peor caldo de pollo que haya comido. No porque estuviera mal preparado sino porque si de la vista nace el amor, en este caso era lo contrario. Pero siendo la hora que era, con tanto calor como hacía, y con tanta hambre, no hubo otra opción.

Alguien, con buen talante, quiso atenuar el momento. Dijo:

-¡Cámbiele: pida caldo de pollo, pero sin pechuga!