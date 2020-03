Los recuerdos





Jugando con el balón llegaron los niños:

-¿La deja salir a jugar con nosotros? –dijo uno de ellos. Y, luego del permiso, se abrió la reja, ella salió y se fue con ellos. De rato regresó, agitada, sedienta y se tiró a dormir.

Había llegado a la casa hacía unos días, cargando sus mañas y su destreza, al fin y al cabo de nacimiento le venía la estructura ósea maciza que tenía. Y, aunque le venía bien su nueva casa, extrañaba sus ratos de andariega como había sido quién sabe desde cuándo.

Pronto se hizo amiga de los niños, y, desde entonces, jugaba con frecuencia con ellos cuando empezaba a la tarde. El resto del día lo pasaba acostada, o sentada, mirando cada movimiento que hacían los demás. Y cuando las tripas le hacían ruido, husmeaba cerca de donde estaba la comida y, habiendo saciado el hambre volvía a su rutina.

Era feliz.

Por alguna razón desconocida, tenía un nombre feo, pero eso parecía no importarle, de modo que cuando lo escuchaba se volvía hacia quien la llamaba, luego seguía descansando tanto como descansaba.

Su día comenzaba por ahí de las nueve de la mañana, cuando desayunaba, y empezaba a languidecer hacia la noche, luego de la cena, que era después de que jugaba con los niños que vivían en la otra calle.

Era muy dócil, hasta el punto de dejarse hacer casi de todo. Pero también tenía defectos: además de jugar a la pelota con sus amiguitos, le encantaban los dulces y comía a cualquier hora del día, le dieran lo que le dieran. También le gustaba la calle. Apenas tenía una oportunidad, se salía de la casa. Había que ir a buscarla en las calles vecinas hasta encontrarla. Cuando era descubierta en sus andanzas, gustosa se trepaba al auto y con ella volvíamos a casa.

Los años le fueron minando su salud. Un día amaneció con las extremidades entumidas y ya no quiso moverse. Y desde entonces desayunaba y cenaba sentada. Casi no hacía nada. También la alegría de antes se le empezó a esfumar hasta que ya no tuvo alientos para bastarse por sí, al punto de quedarse en un solo lugar y aceptar que la movieran, pese a que en veces le dolía el cuerpo cuando la movían.

Entre los recuerdos que hay de ella está la amistad que hizo con los niños, desde el día en que la sumaron a su equipo de futbol de barrio.

-Señor –dijo ese día uno de ellos-, ¿le da permiso de salir a jugar con nosotros?

Y luego, otro preguntó:

-¿Hasta qué hora le da permiso?

Y, puntuales y respetuosos del compromiso adquirido, más tarde los niños la fueron a dejar en la casa.

En las charlas de sobremesa o cuando viene a cuento, nos acordamos de Pancha, la perra de raza fina, juguetona y dócil que fue.